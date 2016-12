Rückblick: Das war das Jahr 2016 in Remscheid

Ein Stadtplaner verlässt die Stadt, Happy End am grünen Rathaus, Torsten Legat im Dschungel und Remscheid wird Fan-Europameister. Wir haben das Jahr 2016 für Sie zusammengefasst.

Viel Lärm um Hackenberg

Die als Ersatz für das durch das DOC verschwindende Röntgenstadion gedachte Erweiterung der Sportanlage in Hackenberg sorgt 2016 für jede Menge Schlagzeilen. Zunächst deshalb, weil der FC Remscheid zu bedenken gibt, dass er sich seinen Ersatzsportplatz besser in Reinshagen vorstellen könnte. Daraufhin lässt die Stadt prüfen, ob man mit den eingeplanten 10,6 Millionen Euro nicht gleich zwei Sportanlagen (Reinshagen und Hackenberg) fit machen könnte. Mittendrin steigt der FC Remscheid ab und kehrt wieder zum alten, mit den anderen Vereinen abgestimmten Kurs zurück. Und auch die Stadt steht wieder hinter Hackenberg. Alles gut? Nur bis zum Spätherbst. Da stellt sich raus, dass die Pläne mit dem Lärmschutz kollidieren. Die CDU überlegt ganz kurz, ob sie deshalb den DOC-Beschluss verschiebt. Tut sie dann nicht.

Trio als Lebensretter

Ende Juni werden die drei Remscheider Dennis Wiesemann (24), Tom Dickel (23) und Dustin Meyer (20) zu Lebensrettern. An der Wupper-Talsperre hören sie am späten Abend Hilferufe. Sie laufen zu der Stelle, von der die Rufe kommen und sehen einen Mann und eine Frau im Wasser treiben und um Hilfe rufen. "Wir haben uns eines der Boote genommen und auch ein Brett als Paddel und sind hinausgerudert", berichten Tom und Dennis. Der Freund bleibt am Ufer. Was ist passiert? Ein 59-jähriger Remscheider will sein Modellboot zurückholen, zu dem er in der Dämmerung den Funkkontakt verloren hat. Er erleidet einen Krampf im Wasser, verliert seine Kraft, ruft um Hilfe. Seine Tochter geht ins Wasser, um ihm zu helfen. Vater undTochter halten sich am Boot der Retter fest und kommen so sicher ans Ufer.

Stadtplaner verlässt Remscheid

Die Halbwertzeit für Stadtplaner in Remscheid wird immer kürzer. Nach nicht mal zwei Jahren im Amt zieht es den obersten Stadtentwickler Robin Denstorff, selber Nachfolger der 2015 überraschend nach Kaarst entschwundenen Sigrid Burkhart, weiter nach Münster, wo er im kommenden Jahr eine Stelle als Baudezernent antreten wird. Der Rat zieht die Konsequenzen aus der hohen Fluktuation an dieser prominenten Stelle und wertet die Stelle zum Dezernat auf. Ein Wahlbeamter, der für acht Jahre vom Rat ernannt wird, kann nicht so einfach die Pferde wechseln. Das Parteibuch soll ausnahmsweise bei der Auswahl keine Rolle spielen.

Eine Agentur soll im kommenden Jahr beauftragt werden, fähige und interessierte Leute für diese Führungsaufgabe zu finden. Dass dies allerdings 60.000 Euro kosten soll, stößt vor dem Hintergrund der schlechten Haushaltslage der Stadt in der Ratssitzung nicht überall auf Zustimmung. Wann der oder die Neue kommt, ist noch unsicher. Ein nahtloser Übergang ist aber sehr unwahrscheinlich, räumt der Oberbürgermeister ein. Zu tun bleibt für den Nachfolger auch nach dem positiven Ratsbeschluss zum DOC-Bebauungsplan vom 13. Dezember jede Menge. Die Revitalisierung der Innenstadt muss auf den Weg gebracht werden, nachdem Fördergelder in zweistelliger Millionenhöhe vom Land angekündigt sind.

Und auch bei der Entwicklung von Gewerbeflächen drückt die Stadt immer stärker der Schuh, weil die Reserven aufgebraucht sind.

Mummenschanz am Hasenberg

Die Polizei hält sie nach einem persönlichen Gespräch für harmlos, doch die Anwohnerin des Lenneper Hasenbergs, die im Sommer bei Saunatemperaturen mit verhüllten Kopf und ganz in Schwarz gekleidet durch die Straßen marschiert, sorgt für Unruhe im sonst so beschaulichen Stadtteil. Einer will sie mit einer Sense gesehen haben. Als die Dame dann dem Privatsender Sat 1 auch noch ein Interview gibt, das ihre Motive allerdings nicht wirklich klarer macht, ist Remscheid ganz kurz auf dem Radar des überregionalen Boulevards. Das Thema legt sich zum Glück so schnell, wie es gekommen ist.

Fußgänger stirbt auf Bundesstraße

Es gab zum Glück 2016 nicht viele schwere Unfälle, in die Remscheider verwickelt waren, aber diese beiden sind tragisch. Ein 30 Jahre alter Mann aus Remscheid überquert Ende Oktober als Fußgänger im Dunkeln die Bundesstraße 483 in Hückeswagen und wird von dem Auto eines 28-jährigen Radevormwalders frontal erfasst. Der Mann wird am Unfallort noch reanimiert, erliegt in der Nacht dann aber im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im März stirbt eine 88-jährige Remscheiderin, als ihr Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gerät. Zwei weitere Senioren werden dabei verletzt.

Jede Menge Platz für Familien

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Bewegung auf das Gelände des früheren Krankenhauses in Lennep kam. Im Sommer ging es los. In unmittelbarer Nachbarschaft zum H2O entsteht ein großes Wohngebiet mit 105 Einfamilienhäusern. Anfang 2017 soll der Start der Hochbauarbeiten sein. Die Vermarktung lief gut an. Kein Wunder, denn die Nachfrage ist angesichts niedriger Zinsen und der guten Lage groß. Der Bauträger, die Dornieden-Gruppe aus Mönchengladbach, wird als Erster mit dem Bau von 32 Reihenhäusern und 16 Doppelhäusern beginnen. Dann können die Erwerber der Baugrundstücke ihren Traum vom Haus verwirklichen. Am Rand des Gebiets sollen noch Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen realisiert werden.

Remscheid wird Fan-Europameister

Zwar scheidet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Frankreich unnötigerweise aus dem Turnier aus, in Remscheid aber darf man sich gleichwohl ein bisschen als Sieger dieser Fußball-EM fühlen. Denn die Fanmeile am Rathaus gehört im Sommer zu den am besten besuchten ihrer Art in NRW. Das hat mit tollen und treuen Fans, aber auch ein bisschen mit Wetterglück zu tun. Denn ausgerechnet das Regenloch Remscheid bleibt vom Starkregen verschont, die Fans können im Trockenen feiern. Veranstalter Patrick Clalüna ist nach dem dramatischen Elfmeterschießen gegen Italien und bis dahin 13.000 Besuchern so euphorisiert, dass er Karten für das Endspiel drucken lässt.

Vaillant investiert in die Zukunft

Vaillant ist die Remscheider Firma, die in Deutschland (fast) jeder kennt. Wenn schon nicht mit Namen, dann aber zumindest den berühmten Hasen im Logo. Die traditionsreiche Firma hat in diesem Jahr ein imposantes Bekenntnis zum Standort abgelegt. Im Südbezirk entsteht für rund 54 Millionen Euro ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem ab 2018 mehr als 500 Mitarbeiter Technologien zum Heizen, Kühlen und der Warmwasserbereitung entwickeln werden. In zwei Jahren soll das Zentrum fertiggestellt sein. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz begrüßte bei der Grundsteinlegung im Oktober die Investition als Plädoyer für den Standort Remscheid. "Dieses Invest ist ein gutes Zeichen für andere Unternehmen", sagte der OB. Remscheid habe viele Potenziale, die es zukünftig zu entwickeln gelte. Die Stadt biete sich bei diesen Prozessen als ein guter Partner an. Das Forschungszentrum schließt sich an das Werksgelände an. Die einzelnen auf dem Gelände verteilten Abteilungen werden zusammengeführt. Entwickler und Praktiker arbeiten näher zusammen. Zwei Kilometer Weg lag manchmal zwischen den zwei Abteilungen. Insgesamt entstehen ein Testcenter mit einer Fläche von 9.000 Quadratmetern und zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern. Ein gläsernes Atrium verbindet sie miteinander. Bei der Grundsteinlegung wurde eine Zeitkapsel verlegt. Darin ist eine Patentzeichnung des ersten Gasofens vor 140 Jahren. Damit begann die Erfolgsgeschichte der Firma.

Happy End am grünen Rathaus

Im Dorf entsteht kein DOC wie gleich nebenan in Lennep, darum ist es in diesem Jahr vergleichsweise still in jenem Teil Remscheids, der sich sowieso eigentlich – mit Hilfe des Heimatbundes versteht sich – sehr gut selber organisieren kann. Ein Thema allerdings sorgt dann doch für höheren Blutdruck. Die TBR legen für die gewünschte Aufwertung des Rathausumfeldes einen Plan vor, der deutlich mehr kostet als die 100.000 Euro, die der OB dem "Dorf" im Wahlkampf 2014 versprochen hat. Der Plan - gedacht zur Umsetzung in mehreren Schritten - stößt auf so viel Begeisterung, dass die CDU und der Heimatbund für die komplette Umsetzung plädieren. SPD und Grüne sind (aus Sorge vor Ärger mit dem Kämmerer) zurückhaltend. Pünktlich zur Haushaltsdebatte im November finden sich im Rathaus dann die fehlenden 181.000 Euro.

Gemeinsame Streife in der Innenstadt

Die Massenschlägerei unter Türken Ende Oktober am Ebert-Platz ist der Auslöser, die Idee aber gibt es schon länger. Seit Oktober gehen der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt (KOD) und die Polizei regelmäßig gemeinsam auf Streife in der Innenstadt. Diese Präsenz kommt bei den Bürgern gut an, auch wenn die Behörden nicht müde werden, Remscheid als eine der sichersten Städte in NRW zu loben. Das Ziel der Regelmäßigkeit scheitert manchmal an der Polizei, die durch vermehrte Einbrüche anderweitig gebunden ist. Gleichwohl sehen alle Beteiligten die Sache rundum positiv. Remscheid ist hier schon ein Stückchen weiter als der Nachbar in Solingen, wo der Ordnungsdezernent angesichts veränderter Sicherheitslage gerade sogar über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst nachdenkt.

Steinewerfer und Mutmacher

Steinwürfe, schriftliche Anfeindungen und Schmierereien mit rechten Parolen überall in der Stadt – dieses Jahr war kein gutes für karitative Einrichtungen und Flüchtlingshelfer in Remscheid. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsschutz dauern an, Schuldige wurden bisher nicht gefasst. Die Polizei ist sich aber sicher: Die Täter sind Rechtsextreme, wahrscheinlich sogar eine ganze Gruppe. Alle Geschädigten engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. An allen zerstörten Autos waren Aufkleber mit dem Spruch ,Refugees Welcome' zu finden. Obwohl Zeugen mehrere Taten beobachtet hatten, konnten bisher keine Täter festgenommen werden.

Die Helfer lassen sich aber nicht einschüchtern – und sie bekommen Rückendeckung aus der Bevölkerung: Im Juni zeigten rund 200 Remscheider zeigten auf dem Alten Markt in Lennep Solidarität mit den betroffenen Einrichtungen. Im Oktober dankte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) den Helfern in der Sitzung der Bezirksvertretung: "Lennep ist auf Ihre Hilfe angewiesen". Am 28. Oktober zeigten dann beim Fußballspiel FC Remscheid gegen SV Ditib Solingen auf dem Jahnplatz die Besucher den Steinewerfern symbolisch die rote Karte.

Torsten Legat im Dschungel

Seine Bilanz als Trainer des FC Remscheid ist bescheiden. Seine Pressekonferenzen und sein Auftritt als Kandidat im RTL-Dschungelcamp bringen Torsten Legat aber zu Beginn des Jahres in aller Munde. Bewohner der Seestadt auf dem Berge werden seitdem mit einem fröhlichen "Reeeemscheid" begrüßt.