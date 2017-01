Remscheid: Das Wasser ist sein Element

Marius Höller (16) ist Rettungsschwimmer. Im Wettbewerb "Stark! Ausgezeichnet!" erhielt er jetzt einen Preis. Von Cristina Segovia-Buendía

Für seinen unermüdlichen Einsatz als Rettungsschwimmer beim DLRG erhielt Marius Höller (16) beim Wettbewerb "Stark! Ausgezeichnet! Jugend engagiert in Remscheid" einen Preis. Doch sein Ehrenamt, das er leidenschaftlich ausübt, ist bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle manchmal hinderlich.

Der 16-jährige Wermelskirchener ist im Sanitätsteam an seiner Realschule in Burscheid, Sporthelfer beim TV Wiehagen in Hückeswagen, wo er seit seinem neunten Lebensjahr dem Trampolinsport frönt, Nebenher ist er auch noch Teil der DLRG-Familie in Remscheid. Lange vor seinen ersten Schritten entdeckte er beim Eltern-Kind-Schwimmen des DLRG mit Mutter Petra seine Liebe fürs Wasser. "Hier war ich schon als Baby, hab' als Kind mein Seepferdchen gemacht und mittlerweile so gut wie alle Stationen durch", erzählt Marius. Er ist ausgebildeter Rettungsschwimmer mit Silberabzeichen. Gold will er bald in Angriff nehmen. Dass er seit einigen Jahren auch selbst Ausbilder beim DLRG ist, war eher ein Zufall: "Meine Ausbilderin hatte mich gefragt, ob ich nicht selbst Ausbilder werden wollte", erinnert sich der 16-Jährige. Er stimmte zu. Innerhalb mehrerer Wochen machte er als 14-Jähriger seinen Basisschein, zwei Jahre später seinen Trainer- und Kampfrichterschein sowie den Sanitätsschein.

Heute steht der Marius regelmäßig am Beckenrand und bringt Kindern das Schwimmen bei. Für benachteiligte Kindern ist er ein Vorbild. Denn der 16-Jährige ist, selbst gehandicapt. Auf einem Ohr ist er schwerhörig, er trägt ein Hörgerät. "Ich nehme an, weil er selbst erfahren hat, wie schwer es in so einer Situation ist, hat er ein besonderes Auge für gehandicapte Kinder", sagt seine Mutter. Für Marius ist das allerdings selbstverständlich: "Mir macht es Spaß den Kindern etwas beizubringen." Es gebe ihm ein gutes Gefühl, für andere da zu sein.

Auch seine Ferien opfert er häufig dem Allgemeinwohl: Mit dem DLRG ist er schon mal zum Wachdienst an die Ostsee gefahren, im Sommer schiebt er regelmäßig Dienst an den umliegenden Badetalsperren, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen - ein großes Engagement. Marius hat viele Fortbildungen absolviert, obwohl die, neben Schule und Hobbys, eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. "Meine Freunde finden gut was ich mache, fragen mich aber auch häufig, wie ich das zeitlich überhaupt schaffe", sagt er und hält kurz inne. "Manchmal ist es wirklich sehr eng mit der Zeit." Unterstützung erhält der Jugendliche von seine Mutter Petra, die ihren Sohn regelmäßig an seine verschiedenen Einsatzorte fährt. "Ohne ihre Hilfe würde das gar nicht gehen."

Für die Anerkennung seiner Leistungen durch den Ehrenamtspreis ist Marius dankbar, sagt er. Das Preisgeld will er in seinen Führerschein investieren - ein weiteres Projekt, das Marius zurzeit zielstrebig angeht und das ebenfalls Zeit kostet. Aufgeben will er sein Ehrenamt aber nicht, obwohl es ihm manchmal auch Steine in den Weg legt, wie er erst kürzlich schmerzhaft erfahren musste. Denn Marius, der zurzeit die zehnte Klasse besucht, möchte im Sommer eine Ausbildung in der Metallverarbeitung beginnen. "Ich finde, es ist ein schöner Werkstoff und die Industrie bietet gute Verdienstmöglichkeiten." Seine Noten seien gut, sein einziges Handicap bekannt. Auf viele Bewerbungsgespräche sei er in den letzten Monaten eingeladen und bislang immer auf sein Ehrenamt angesprochen worden. "Viele hatten Bedenken, mich einzustellen, weil sie davon ausgehen, dass ich ausfalle, sobald irgendwo ein Einsatz ist, wie vor einigen Jahre in Magdeburg." Eine bittere Erfahrung. Doch jetzt wurde belohnt. Im Sommer kann Marius seine Ausbildung beginnen.

Die Bergische Morgenpost stellt in den nächsten Wochen in einer kleinen Serie alle Preisträger des Wettbewerbs "Stark! Ausgezeichnet! Jugend engagiert in Remscheid" vor.

