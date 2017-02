Remscheid: Der Lenneper Zoch kütt

Die Lenneper Karnevalsgesellschaft hat einen großen Rosenmontagszug organisiert. Stadtverwaltung und Polizei kümmern sich dabei um die Jugendschutzkontrollen. Von Solveig Pudelski und Henning Röser

Das Narrenvolk sollte sich heute auch gegen Regen wappnen. Denn die Wettervorhersage verheißt durchwachsenes Wetter mit starkem Wind und abends Regen. Immerhin ist es mit sieben bis neun Grad recht milde. Kalte Füße bei Frosttemperaturen wird sich wohl niemand holen.

Dem Höhepunkt der jecken Zeit mögen dennoch viele entgegenfiebern - sei es als aktive Narren oder als kostümierte Zuschauer. Ab 14.11 Uhr startet der Rosenmontagszug rund um die Lenneper Altstadt. Wagen, Kapellen und Fußgruppen ziehen über die Mühlen- und Hardtstraße zum Thüringsberg, dann über die Post-, - Kölner -, Ringel- und Leverkuser Straße, danach geht es über die Rotdornallee zurück zur Kölner und Wupperstraße zur Straße Am Stadion. Ab 16.11 Uhr steigt "After-Zoch-Party" mit DJ Linus.

Der Zug stellt sich ab 12 Uhr in der Mühlenstraße auf, die ab diesem Zeitpunkt voll gesperrt ist. Alle weiteren Einmündungen, die auf die Zugstrecke treffen, werden für den Fahrzeugverkehr ab 13 Uhr gesperrt. Die Haltverbote auf der gesamten Wegstrecke des Zuges gelten am Rosenmontag ab 12 Uhr. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge rechtzeitig wegsetzen. Denn Falschparker werden noch vor der Veranstaltung abgeschleppt, kündigt das Ordnungsamt an.

23 Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind heute vor Ort, um mit Kollegen des Jugendamtes und der Polizei Jugendschutzkontrollen vorzunehmen und den ruhenden Verkehr zu überwachen. Bei solchen Jugendschutzkontrollen werden Alkoholika konfisziert und die Flaschen oder Dosen an Ort und Stelle ausgekippt. Unterstützt werden sie durch eine Gruppe von Buddys, das sind ausgebildete junge Leute, die auf Augenhöhe mit feierfreudigen Altersgenossen sprechen, um Trinkgelagen vorzubeugen. Schon ab 10 Uhr schwärmen die zehn Buddys im Bereich der Zugstrecke aus, um Jugendliche anzusprechen.

Erfahrungsgemäß schreckt schlechtes Wetter junge Menschen vom Alkoholtrinken ab. Die Jugendschutzkontrolleure stellen sich dennoch darauf ein, dass sie alkoholisierte Jugendliche aufgreifen, die sie zur Auffangstation im Röntgen-Museum bringen, wo Spuckeimer und Feldbetten bereitstehen und sich ein Mediziner um sie kümmert.

Neu ist dieses Jahr beim Rosenmontagszug, dass Fahrer der TBR die Zugstrecke an neuralgischen Punkten vor Angriffen mit Fahrzeugen schützen sollen, sie erhalten ihrerseits Schutz von der Polizei. Bei einem Abstimmungsgespräch mit der Polizei hatte TBR-Chef Michael Zirngiebl darauf gedrängt, dass die Männer, die sich in der Nähe der als Sperre genutzten Autos aufhalten sollen, um diese im Falle eines Rettungseinsatzes schnell wegfahren zu können, auch geschützt sein müssen.

Wie berichtet, hat die Polizei die Stadt aufgefordert, den Rosenmontagszug auch gegen das Risiko eines terroristischen Angriffs zu schützen. Dabei wurde die Idee entwickelt, Müllfahrzeuge als Sperren zu nutzen. Weil die TBR ihre Müllfahrzeuge an diesem Tag aber für die Müllabfuhr braucht, werden andere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark genutzt.

Quelle: RP