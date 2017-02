Remscheid: Derbe Sprache, hohes Niveau

Grandiose Aufführung des Theaters Trier im Teo Otto Theater vom Musical-Thriller "Sweeney Todd - Der Teufelsbarbier von Fleet Street". Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Jahr 2017 ist noch jung, aber es hat Remscheid schon einen echten kulturellen Höhepunkt beschert. Zum Gastspiel des Theaters Trier waren am Freitag rund 200 Zuschauer ins Teo Otto Theater gekommen, um sich den Musical-Thriller "Sweeney Todd - Der Teufelsbarbier von Fleet Street" von Stephen Sondheim anzusehen.

Selten hat man in Remscheid ein derart vielseitiges und großartig aufspielendes Ensemble zu sehen bekommen. Nicht nur sangen ausnahmslos alle Akteure hervorragend, sie spielten dabei auch noch die Instrumente und schauspielerten auf hohem Niveau. Eine absolute Rundumbedienung also, die beim Publikum bestens ankam - auch wenn in der Pause ein wenig die Brutalität der Geschichte und die teils deutliche und derbe Sprache bemängelt wurden. Allerdings handelt Sondheims Musical ja nun einmal von einem Barbier, dessen Rachefeldzug gegen den bösen Richter Turpin gespaltene Kehlen und zu Pastete verarbeitetes Menschenfleisch als Hauptzutaten hat.

Viel entscheidender war da doch die Leistung auf der Bühne: Regisseur Karl M. Sibelius hatte das Musical 2008 für das Landestheater Linz neu übersetzt und inszeniert und sich dabei an die John-Doyle-Fassung gehalten, in der die Darsteller selbst auch für die Musik sorgten - was für das Ensemble etwa zwei Stunden schauspielerischer Höchstleistung bedeutete.

So etwa für die Darstellerin der Mrs. Lovett, Carin Filipèiæ, die gleich zu Beginn von den "schlimmsten Pasteten in London" sang, sich dazu das Fell einer Trommel schnappte und es kurzerhand zum Tablett umfunktionierte. Oder Norman Stehr, der als gebrochener und von Hass und Rachsucht zerfressener Barbier Benjamin Barker, alias Sweeney Todd, brillierte. Hervorragend auch die Darstellerin der Bettlerin, Anna Veit. Diese schlanke, kleine Person schleppte nämlich ihren Kontrabass quer über die Bühne, verrenkte sich, sang und lachte immer wieder auch halb irre - als sei es das Normalste der Welt. Zusammengehalten wurde das Ensemble von Hariklia Apostolu, die die Mrs. Fogg gab, die Leiterin eines Irrenhauses, dazu am Klavier saß und die musikalische Leitung innehatte.

Die Geschichte ist eine der Rache: Barker, der von Richter Turpin (Gerhard Karzel; Violine) und seinem Büttel Bamford (mit den irrsten Verrenkungen am Cello: Konstantin Riedl) in die Verbannung geschickt, und so von Frau und Tochter Johanna getrennt wurde, muss bei seiner Rückkehr hören, dass Turpin eben diese Johanna (Sidonie Smith, Viola) nicht nur als Mündel aufgenommen hat, sondern sie auch noch in die Ehe zwingen will. Mit Mrs. Lovett und dem kleinen Toby (Thomas Huber; Klarinette), der vom Quacksalber-Barbier Pirelli (Martin Kiener, Akkordeon) schlecht behandelt wird und zu Lovett flieht, eröffnet Barker als Sweeney Todd ein florierendes Barbiergeschäft in der Fleet Street. Das nur einen kleinen "Schönheitsfehler" hat: Die Klinge Todds ist nämlich so scharf, dass praktisch jede Kundenkehle gespalten wird und die frisch Verschiedenen zu Entsorgungszwecken von Mrs. Lovett zu Pastete verarbeitet werden.

Das Musical "Sweeney Todd" ist in Deutschland nicht so bekannt. Größere Bekanntheit hat es vor allem durch Tim Burtons Verfilmung des Stoffes mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter in den Hauptrollen bekommen. Die Aufführung des Theaters Trier stand dieser Vorlage aber in nichts nach.

Quelle: RP