Remscheid: Dezernent Neuhaus hält Ulbrichs Angriffe für unangemessen

Der Remscheider Sportdezernent reagiert auf den verbalen Rundumschlag des Sportbundvorsitzenden, der beim Neujahrsgespräch am vergangenen Wochenende unter anderem von "provinziellen Strukturen" in der Verwaltung sprach. Von Henning Röser

Provinzielle Strukturen, keine ausreichende Würdigung des Stellenwerts der Sportvereine - das Neujahrsgespräch des Sportbundes am vergangenen Wochenende nutzte der Sportbundvorsitzende Reinhard Ulbrich zu einer Breitseite gegen die Sportverwaltung.

Deren Chef, Dezernent Thomas Neuhaus, will diese Vorwürfe nicht so stehen lassen. In einer ausführlichen Stellungnahme, die der BM vorliegt, geht er auf Ulbrichs Vorwürfe ein. Die wichtigsten Punkte:

Tonfall Neuhaus zeigt sich "befremdet" darüber, dass der Programminhalt des Empfangs "ausschließlich aggressive Angriffe auf die Stadtverwaltung" waren, "die den tatsächlichen Sachverhalten nicht entsprechen."

Umgang Dass Ulbrich am Sonntag ankündigte, die Verhandlungen über das Kooperationsprojekt "RemscheidSport" einfrieren zu wollen, sei ärgerlich. Damit stelle der Sportbund die Ergebnisse monatelanger Verhandlungen in Frage, die die Stadt im Auftrag des Rates mit dem Sportbund geführt habe.

Gegenrede I Anders als von Ulbrich dargestellt, gebe es keine Pläne der Stadt, bei der anstehenden gutachterlichen Prüfung der möglichen Standorte für den Neubau einer Dreifach-Turnhalle in der Innenstadt die vom Sportbund favorisierte Fläche am Stadtpark wegzulassen und nur noch zwei Standorte zu prüfen. Wie berichtet, will die Stadt die derzeit dort untergebrachte provisorische Kita für weitere drei Jahre betreiben. Das könnte zu Konflikten mit den Zeitplan für den Hallenneubau führen.

Gegenrede II Der Vorwurf, die Stadt habe trotz Einladung nicht das Rollhockey-Spitzenspiel der IGR Remscheid gegen die spanische Mannschaft des HC Igualada besucht und es zudem unterlassen, Gastgeschenke zu besorgen, laufe ins Leere. Tatsächlich sei die Verwaltung zum Spiel weder eingeladen, noch vom Verein um Gastgeschenke gebeten worden.

Gegenrede III Die Nutzbarmachung eines Nebenplatzes auf der Sportanlage Honsberg hatte Ulbrich als provinzielle und teure Lösung für den Konflikt zwischen den beiden dort ansässigen Mannschaften um Trainingszeiten diskreditiert. Tatsächlich werde diese Lösung von beiden Seiten aber begrüßt. Die vom Sportbund vorgeschlagene Auslagerung der Frauenmannschaft sei so vermieden worden. Kosten sei der Stadt bei der Herstellung des Platzes durch die Arbeit Remscheid nicht entstanden.

Grundsätzliches Neuhaus bedauert, dass "die Potenziale und Herausforderungen des Vereinssports in Remscheid" nicht auf der Agenda des Sportbundvorsitzenden Reinhard Ulbrich stehen. Die Tatsache, dass der Vereinssport in den vergangenen zehn Jahren 16,5 Prozent Mitgliederschwund zu verzeichnen habe, sei beim Sportbund offenbar kein Thema.

Quelle: RP