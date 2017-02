Remscheid: Die jecken Karnevalszüge im Bergischen Land

Von Wuppertal über Wermelskirchen bis nach Leichlingen: Die Jecken im Bergischen Land feiern auf ihren Umzügen von Karnevalssamstag bis Rosenmontag. Wann startet welcher Zug wo und wie lange dauert er? Eine Auswahl.

Karnevalssamstag 25. Februar

Langenfeld Traditionell um 14.11 Uhr startet der Zug vom Immigrather Platz und läuft entlang der Solinger Straße, Hauptstraße über den Berliner Platz bis zur Schulstraße. 14 Mottowagen und 21 Fußgruppen werden bis etwa 16.30 Uhr durch die Stadt ziehen.

Leichlingen Auch der Blütensamstagzug beginnt um 14.11 Uhr auf der Landwehrstraße, weiter ziehen die Gruppen entlang der Bahnhofstraße und der Brückenstraße, dann über den Marktplatz bis in die Gartenstraße. Auf dem Schulhof der Grundschule Kirchstraße löst sich der Zug auf. Ganze zweieinhalb Stunden werden die 35 Gruppen (davon 17 Festwagen) auf der Strecke unterwegs sein.

Radevormwald Eine Nummer kleiner, aber nicht weniger bunt startet der Rader Umzug seine Runde um 14.11 Uhr vom Festplatz. Mit 23 teilnehmenden Gruppen zieht der Zug durch die Blumenstraße und die Telegrafenstraße bis er nach zwei Stunden zum Festplatz zurückkehrt.

Rosensonntag 26. Februar

Wuppertal Um 13.30 Uhr beginnt der Rosensonntagszug in Elberfeld, von da aus geht es Richtung Oberbarmen. Die Strecke verläuft über den Kreisverkehr Neuenteich, Haspeler Brücke, Opernhaus, Werther Brücke bis zur Brandströmstraße - gegen 16.30 Uhr löst sich der Zug in der Berlinerstraße auf.

Wipperfürth Die Wipperfürther Jecken starten an der Beverstraße in Wipperfürth-Neye um 12.11 Uhr. Anlässlich des Stadtjubilaums haben sich einige Teilnehmer bei Wagenbau und Kostümen speziell dem Thema "Stadtjubiläum" zugewandt. 42 Gruppen laufen beziehungsweise fahren die 5,5 Kilometer lange Zugstrecke über die Joseph-Mäurer-Straße, Michaelstraße, Nikolausstraße und Untere Straße. Ende ist gegen 16.30 Uhr in der Gaulstraße.

Langenfeld-Reusrath Um 18.33 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, rollt der spektakuläre Lichterzug in der Heerstraße los. Auf zwei Kilometern Zugstrecke sind rund 600 Karnevalisten in 21 Gruppen unterwegs. Weiterer Zugweg: Grillenpfad, Bienenweg, Gartenstraße. Auflösen wird sich der Zug auf der Höhe der Opladener Straße, Hausnummer 140.

Bergisch Gladbach Der größte Karnevalszug im Bergischen Land startet an der Senefelder Straße um 13.11 Uhr. Unter dem Motto "Vom Höhnerstall bes huh em All: Üvverall es Karneval!" nehmen rund 3000 Aktive in 111 Abteilungen teil. Der Zug fährt entlang der Richard-Zanders-Straße, weiter Richtung Hauptstraße, Konrad-Adenauer-Platz und Odennthaler Straße, bis über den Mühlenberg und durch den Vollmühlenweg. An der Maria-Zanders-Anlage löst sich der Umzug auf.

Rosenmontag 27. Februar

Solingen Nach einem abgesagten Zug im vergangenen Jahr, soll der Zug dieses Jahr reibungslos von der Bühne gehen. Startpunkt vom "Zoch" ist traditionell am Birkenweiher. Von dort setzten sich die 24 Wagen, 23 Fußgruppen und drei Kapellen um 14 Uhr in Bewegung. Weiter geht es über die Goerdeler-, Mumm- und Kölner Straße bis zum Ufergarten. Nach etwa zwei Stunden kehren die närrischen Gruppen zu ihrem Ausgangspunkt zurück.

Hückeswagen Der Zug wird klein, aber fein: Der Rosenmontagszug durch die Hückeswagener Innenstadt startet um 14.11 Uhr am Etapler Platz. Der Zug wird durch die Kolpingsfamilie veranstaltet. Alljährlich kommt es auf dem Schlossplatz zum großen Kamelleregen, nachdem der Bürgermeister das Prinzenpaar begrüßt hat. Rund 200 Teilnehmer, davon acht Wagen und sechs Fußgruppen, ziehen eine gute Stunde durch die Stadt.

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Rosenmontagszug startet früher als die Nachbarn im Bergischen Land: Um 10.30 Uhr machen sich die 30 Gruppen vom Aldi-Parkplatz in Dabringhausen-Höherhof auf den Weg und ziehen ihre Runde durch das Dorf. Rund eine Stunde dauert der jecke Spaß.

Wipperfürth-Kreuzberg Startpunkt ist in der Westfalenstraße 32, los geht's um 14.11 Uhr. Angemeldet haben sich 15 Gruppen, die Dauer schätzt der Veranstalter auf etwa zweieinhalb Stunden.

Opladen Unter dem Motto "Blühendes Opladen" startet der Zug um 14.11 Uhr auf der Kölner Straße, Ecke Wilhelmstraße. Die Kanalstraße wird als Familienstraße angekündigt, an der Alstadtstraße, Ecke Lessingstraße endet der Zug. 2300 Jecken nehmen mit 20 Festwagen, 24 Fußgruppen und sechs Musikkapellen am Umzug teil. Schluss ist voraussichtlich gegen 16.30/ 17 Uhr.

Remscheid Die Remscheider Jecken starten mit ihrem Rosenmontagszug in Lennep um 14.11 Uhr von der Mühlenstraße aus. Weiter geht es über die Hardstraße, Poststraße, Kölner - und Ringelstraße über die Rotdornallee und die Wupperstraße - bis an der Straße am Stadion Schluss ist. 19 Gruppen haben sich für den Umzug angemeldet.

Hilden Der Hildener Rosenmontagszug (Veranstalter ist das Carnevals Comitee Hilden) zieht jedes Jahr Tausende Zuschauer an. Der Zoch startet um 14.11 Uhr am Lindenplatz. Von dort schlängelt sich der närrische Lindwurm mit rund 50 Fußgruppen und Wagen die Richrather Straße entlang, vorbei am Hagelkreuz, Süd- und Kolpingstraße über die Kirchhofstraße auf die jecke Meile Mittelstraße. Dort stehen die meisten Zuschauer meist dicht an dicht.

