Remscheid: Die Stadt verliert einen Werbeträger

Die Politik nimmt es schweren Herzens hin, dass die Akademie auf Küppelstein den Namen Remscheid gestrichen hat. Von Christian Peiseler

Seit erstem September heißt die Akademie Remscheid nicht mehr Akademie Remscheid. Die Bildungseinrichtung in Küppelstein firmiert als Akademie für Kulturelle Bildung des Bundes und des Landes NRW. Mit dem neuen Namen will die Akademie ihre herausragende Stellung als bundes- und landesweite Einrichtung unterstreichen, hieß es als Begründung. Offensichtlich hat der Name Remscheid nicht mehr die Sogwirkung, die für eine Einrichtung des Bundes und des Landes erforderlich ist. Für die Mehrheit der Politiker ist dies eine schmerzvolle Entwicklung, die man mit einer Träne im Auge wahrgenommen hat, aber nicht unbedingt wahrhaben will. Denn aus Sicht der Politiker geht der Stadt durch die Namensänderung ein wichtiger Werbeträger verloren. "Wir sollten als Rat ein Signal geben und uns noch einmal mit der Namensänderung auseinandersetzen", sagte Beatrice Schlieper, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Auch Karl-Heinz Humpert (CDU) plädiert für eine neue Kontaktaufnahme. Im nächsten Jahr soll der Kulturausschuss auch mal auf Küppelstein, dem Sitz der Akademie, stattfinden. Die W.i.R. hatte die Diskussion angeregt.

Die Bildungsinstitution hat schon einmal ihren Namen gewechselt, von der "Stätte für musische Bildung" hin zur Akademie Remscheid. Damals entsprach die Namensänderung der neuen Realität. Der musische Fächerkanon wie Musik und Tanz hatte sich deutlich erweitert und Felder wie Computerspiele und Medienkompetenz mit einbezogen.

Die Verbindung zwischen der Stadt und der Akademie entspricht einer ungleichen Beziehung. Die Priorität der Akademie liegt auf der Ausbildung von Menschen, die im Erziehungs- und Jugendbereich arbeiten. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Wenn es sich ergibt, zeigt die Akademie die Ergebnisse ihrer Kurse in einer öffentlichen Veranstaltung im großen Raum A, zu der jeder Bürger kommen kann. Aber als Ort für kulturelle Veranstaltungen Remscheids hat sich der Flachdachbau nicht wirklich etabliert. Die Gitarrenwochen zu Beginn des Jahres, der Spielmarkt am Gründonnerstag und das Erzählfestival gehören heute zu den Veranstaltungen, die auch Remscheidern nach Küppelstein locken.

In den 80er und 90er Jahren wirkte die Akademie aber noch intensiver in die Stadt hinein. Es gab das legendäre Dozentenkonzert am Ende der Kurse für Rockmusik. Jazz und Rock bis weit nach Mitternacht erklang in warmen Sommernächten auf Küppelstein. Auch die Klosterkirche hat ein solches Konzert einmal ausgerichtet. Und das Modehaus Vogel lud die Musiker für Konzerte in seine Räume an der Alleestraße ein. Die Dozentenkonzerte waren der Höhepunkt der Sommerferien. Sie gibt es seit Jahren nicht mehr. Zu viel Aufwand, zu teuer und zu wenig Bereitschaft der Dozenten, hieß es als Begründung.

Wenn nicht die Erzähler auf dem Markt in Remscheid und Lennep auftreten oder sich auf Schloss Burg versammeln, würde heute nicht mehr viel von der Akademie in der Stadt zu spüren sein. Es gibt schon mal Projekte mit einem Kindergarten. Aber eine Kooperation zwischen dem Teo Otto Theater und der Tanzabteilung der Akademie gibt es schon lange nicht mehr. Die größte Wirksamkeit verströmen die Kurse durch ihre Erzieher und Lehrer in der Stadt, die sich dort fortgebildet haben. Häufig zeigen sich die Methoden der Kulturellen Bildung, die dort entwickelt werden, als die Zukunft von Morgen im Alltag der Kindergärten, der Schulen und Jugendzentren. Die Akademie ist ein Thinktank mit praktischen Konzepten. Sie enthält viele Bausteine, die das Leben der Kinder und Erzieher glücklicher machen können. "Wir wünschen engen Kontakt mit der Akademie", sagt Oberbürgermeisrer Burkhard Mast Weisz. "Wir müssen die Entscheidung aber schweren Herzens akzeptieren."

