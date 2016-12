Terror-Gedenken in Remscheid: "Die Welt ist aus den Fugen"

Terror-Gedenken in Remscheid

Trauer, Stille, Ratlosigkeit – etwa 150 Menschen, darunter Stadtmitarbeiter, Ratspolitiker und Beigeordnete, hatten sich Dienstag um 18 Uhr an der Rathaustreppe versammelt, um gemeinsam der Opfer des Terroranschlags in Berlin zu gedenken sowie den Angehörigen und den vielen Verletzten ihr Mitgefühl zu bekunden. Von Bernd Bussang

Für wenige Minuten kam der ohnehin schon etwas gedämpfte Trubel auf dem Weihnachtsmarkt zur Ruhe. Auf der Eisbahn unterbrachen die Kinder ihre Runden. Schausteller hatten die Musik an ihren Buden ausgeschaltet. "Die Welt scheint aus den Fugen geraten", fasste Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weiß seinen Eindruck zusammen, den wohl viele Remscheider angesichts der unsicher gewordenen Weltlage teilen. "Täglich hören und lesen wir von Attentaten, Bürgerkriegen, der Katastrophe von Aleppo. Ich habe Sorge davor, dass sich die Spirale der Gewalt fortsetzt. Gewalt löst immer neue Gewalt aus", sagte Mast-Weisz. "Wir müssen der Gewalt ein deutliches Zeichen entgegensetzen, wir setzen der Gewalt die Mitmenschlichkeit entgegen, dem Hass die Verbundenheit, dem Terror den nicht versagenden Einsatz für den Frieden", so der Oberbürgermeister weiter.

Am Eingang des Rathauses wurden Kondolenzlisten ausgelegt, in die sich die Menschen eintragen konnten. Sie sollen dem regierenden Oberbürgermeister von Berlin zugesendet werden. Vor dem Rathaus waren bereits am Morgen die Fahnen auf Halbmast gesetzt worden.