Analyse: Ditib - die große Stille unterm Minarett

Wer mit der Ditib in Kontakt treten will, braucht eine langen Atem. Die offenbar noch im Aufbau befindliche Internetseite des Religionsvereins führt nicht weiter. Zwar ist dort von sieben Vorständen die Rede, doch wird niemand namentlich genannt. Wer unter Vorstand klickt, sieht eine weiße Seite. Unter Remscheider Journalisten kursiert inzwischen der heiße Tipp, wer den Ditib-Vorsitzenden sprechen will, sollte es über das Büro des Oberbürgermeisters versuchen. Dann könnte es gelingen.

Die Informationspolitik der Ditib ist unterirdisch. Gerade jetzt, da kaum eine Woche vergeht, dass nicht neue Meldungen von weiteren "Säuberungswellen" aus Ankara oder sogar konkrete Vorwürfe gegen die Ditib selbst öffentlich werden, wäre Reden Gold wert. Doch die Remscheider Ditib spricht nur, wenn es nicht mehr anders geht. Und sie redet längst nicht mit jedem. Das musste jetzt der Remscheider Landtagsabgeordnete und CDU-Chef Jens Nettekoven leidvoll erfahren. Er hatte den Ditib-Vorsitzenden Himmet Ertürk dreimal, zweimal brieflich, einmal per Mail, zur Fraktionssitzung der Remscheider CDU am Montag eingeladen. Eine Antwort hat er nicht erhalten.

"Ich erwarte klare Antworten von der Ditib, was die Bespitzelungsvorwürfe angeht und eine ebenso klare Abgrenzung vom türkischen Staat", sagt Nettekoven. Himmet Ertürk hingegen lässt keine Bereitschaft erkennen, in Remscheid auf einen staatlich besoldeten Iman aus Ankara verzichten zu wollen. "Den Iman brauchen wir", sagt Ertürk, "weil wir sonst keinen Theologen haben, es gibt in Deutschland kaum Vorbeter, die für uns in Frage kommen." Zudem pocht der Remscheider Vorsitzende des Gebetsvereins auf seine Unabhängigkeit. "Wir sind ein eingetragener Verein nach deutschem Recht."

Während der OB unlängst mehr Respekt in der Moschee-Diskussion anmahnte und vor Pauschalisierungen warnte, geht Remscheids CDU-Chef Nettekoven einen Schritt weiter. In gleich lautenden Schreiben an die Regierungspräsidentin Anne Lüttges und den NRW-Integrationsminister Rainer Schmeltzer stellt Nettekoven die Frage, welche Konsequenzen es denn für den Remscheider Förderbescheid haben könnte, wenn NRW infolge der Bespitzelungsvorwürfe die Zusammenarbeit mit der Ditib einstellen würde.

Um es klar zu sagen: Integration ist keine Einbahnstraße. Sie macht nur Sinn, wenn beide Seiten diesen Weg gehen. Macht die Ditib nicht schnell und unmissverständlich klar, dass sie sich von Ankara abnabelt und eben nicht länger Erfüllungsgehilfe Erdogans sein will, ist sie unter den derzeit waltenden politischen Bedingungen als Partner von Staat und Kommunen untragbar. Das gilt für die Zusammenarbeit ebenso wie für staatliche Förderung aus Steuertöpfen. Eine weitere Forderung ist Transparenz und Offenheit. Wer sich unter dem Minarett vor der politischen und medialen Öffentlichkeit versteckt, kann nicht erwarten, dass ihm weiterhin Vertrauen entgegengebracht wird. Der Staat wird sich andere, glaubwürdigere Partner suchen müssen, die die Interessen integrationsbereiter Muslime vertreten.

Es kann nicht angehen, dass wir die bisher geschlossenen Moscheen aus den Hinterhöfen durch größere, prächtigere, teilweise staatlich geförderte Bauwerke ersetzen und sich nichts ändert. Gepredigt wird weiterhin türkisch, gedacht wird streng islamisch und türkisch-national, und manche Tür bleibt weiter geschlossen.

So müssen staatliche Zuwendungen an klare Bedingungen geknüpft sein. Wer sie erhalten will, muss Voraussetzungen erbringen, die weit über Baupläne hinausgehen. Integrationskonzepte etwa wären sinnvoll, die Räume öffnen für Begegnungen, Radikalisierung und politischer Einflussnahme aus dem Heimatland vorbeugen - Bedingungen, die nachweislich und überprüfbar auch umgesetzt werden.

Die Integrations-Diskussion auch in unserer Stadt muss auf neue Füße gestellt werden. Sie heißen: Fördern und Fordern. Nur so kann eine faire und gleichberechtigte Integration gelingen, die unsere Stadt so dringend braucht. 90 Prozent der Remscheider sind keine Muslime, auch sie haben ein Recht darauf, dass die Ansprüche einer freien, gerechten und wohlständigen Bürgergesellschaft gewahrt bleiben.

Quelle: RP