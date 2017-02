später lesen Remscheid Ditib- Gemeinde will Kommunikation verbessern Teilen

2017-02-06T18:23+0100

Auf die öffentliche Kritik am Schweigen der Remscheider Ditib- Gemeinde hat der Vorsitzende Himmet Ertürk reagiert und eine bessere Kommunikation angekündigt. Am Wochenende gab es ein Treffen mit Vertretern von SPD, Grünen, FDP und der W.i.R. Ein weiterer Schritt ist es, die Einladung zur Sitzung der CDU-Fraktion anzunehmen. Die Ditib-Gemeinde war wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt, nachdem bekanntgeworden war, dass das Land Fördergelder für den weiteren Ausbau des Moschee-Geländes an der Stachelhauser Straße bewilligt hatte. Zudem gab es immer wieder Fragen an die Vertreter der muslimischen Gemeinde, welche Position sie zu den politischen Ereignissen in der Türkei einnehmen und in welcher Verbindung sie zur Diyanet-Behörde stehen. Die Behörde ist eine staatliche Einrichtung zur Verwaltung religiöser Angelegenheiten in der Türkei. Das Diyanet ist direkt dem Ministerpräsidentenamt der Türkei unterstellt und schickt die Imame nach Deutschland. Von Christian Peiseler