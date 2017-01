Remscheid: Ehrentitel für Christoph Spengler und die geistliche Popmusik

Für den Titel "Kirchenmusikdirektor" kann Christoph Spengler sich nichts kaufen. In Kantorenkreisen wird das Kürzel "KMD" auch mit "Keine Macht dazu" übersetzt. Aber für den Kantor und das Remscheider Kirchenmusikleben ist diese Auszeichnung der evangelischen Kirche im Rheinland eine große Ehre. Von Christian Peiseler

Den Titel bekommen von den etwa 150 Kantoren im Rheinland nur jene verliehen, die überragende Leistungen auf ihrem Gebiet erbringen. Zuletzt trug Ruth Forsbach diesen Titel, weil sie sich mit Uraufführungen von zeitgenössischer klassischer Kirchenmusik einen Namen gemacht hat, weit über Remscheid hinaus. Spenglers Arbeit verbinden viele mit seinem Einsatz für geistliche Popmusik.

Spengler ist Fachbeauftragter des Kirchenkreises Lennep auf diesem Gebiet Nicht immer nur Bach, es sollen auch mal die Beatles sein - so lässt sich die Stoßrichtung seiner Tätigkeit beschreiben, ohne dabei die Tradition zu vernachlässigen. In der Kirchenmusik gibt es bei der Popmusik großen Nachholbedarf. Das hat Spengler früh erkannt. Seine Konzerte mit dem Gospelchor Mixed Generation oder die Doppelkonzerte zu Weihnachten mit "Rockin' around the Xmas Tree" gehören zu den äußerst beliebten Konzerten in Remscheid. Mit dem Musical "Die zehn Gebote" hat er überwältigenden Zuspruch im Teo Otto Theater gefunden. Diese Programme erreichen viele Zuhörer, weil sie Lieder aufnehmen, mit denen die Menschen aufgewachsen sind. Die Zuhörer haben mehr Songs von Queen, von Abba, aus der West-Side-Story, Sting, Adele oder Silbermond im Ohr als von Schütz, Bach und anderen Vertretern der klassischen Kirchenmusik. Kirchengänger lassen ihren Alltag nicht an der Kirchentüre hinter sich.

Mit Pop-Musik drücken die Menschen heute ihre Gefühle aus. Warum also nicht mehr Pop-Musik im Gottesdienst oder bei Kirchenkonzerten wagen? Für Spengler ist das keine Frage. Er weiß sich auch in einer guten Tradition mit dieser Haltung. Luther hat auch die Gassenhauer seiner Zeit vertont. In der nächsten Woche gehört Christoph Spengler zu den drei Dirigenten, die im ISS-Dom in Düsseldorf das Luther-Oratorium dirigieren werden. Im September erklingt es mit den Bergischen Symphonikern in Remscheid.

Spengler, der auch an der Pop-Akademie in Witten das Fach Klavierbegleitung unterrichtet, komponiert auch selber. Seine Vertonung "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit", ein Psalm des niederrheinischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch, trägt derzeit das rheinische Reformationsmotto in die Gemeinden.

Quelle: RP