Remscheid: Eisprinzessin Elsa tanzt durch Lennep

Die nächsten zehn Sekunden sind entscheidend. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Vorsichtig drückt Vero mit ihren Fingernägeln auf Tonis Augenlid. "Mach die Augen auf", sagt Vero. Toni blinzelt auf. Seine weißen, fünf Zentimeter langen Wimpern klimpern beim Augenaufschlag.

Im Spiegelsaal der Welle wuseln Eisprinzessinen hin und her. Es ist kurz vor eins. In einer halben Stunde muss alles fertig sein - um 14.11 Uhr laufen die Zumba-Tänzerinnen als Fußgruppebeim Rosenmontagszug auf. Gruppenleiterin Stephanie Dobke malt sich die Lippen dunkelblau an. Kleine Steinchen glitzern auf ihren Wagenknochen. Eiskristalle schmücken ihren weißen Reifrock. Heute soll alles perfekt sitzen - warten die Kostüme und die blauen Schminktöpfe doch schon über ein Jahr auf ihren Einsatz. Im vergangenen Jahr lagen die Elsa-Kostüme aus dem Disneyfilm "Frozen" bereit, kurzfristig wurde der Zug wegen Sturm und Unwetter abgesagt. "Wir waren alle unglaublich enttäuscht", erzählt Stephanie, "aber die Kostüme wollten wir für dieses Jahr in jedem Fall aufbewahren."

"Gemeinsam mit ihren fünf "Tanz-Urgesteinen" fiebert die 48-Jährige im Jugendzentrum der "Welle" auf ihren Auftritt hin. Später beim Zug kommen noch mehr Eisprinzessinnen und Schneemänner dazu; rund 40 Jecken tanzen dann die einstudierten Choreographien. So groß war die Teilnahme an der Karnevalsgruppe der Welle nicht immer.

Die Truppe feiert ihre 19. Teilnahme am Lenneper Rosenmontagszug. "1998 haben wir als Tanzgruppe mit sechs Leuten, einem Bollerwagen und einem alten Kassettenrekorder auf dem Zug angefangen", erinnert sich Toni, "unsere Musik war damals viel zu leise, so dass wir irgendwann aufgeben mussten."

Claudia fixiert die silberne Perücke mit Haarklammern und zieht blaue Striche durch ihre Augenbrauen. Vorsichtig zupft sie ihre weiße Strumpfhose Stück für Stück höher und schaltet die Lichterkette an, die von innen an ihren bodenlangen Reifrock genäht ist. Auch Claudia ist von Anfang an beim Rosenmontagszug mit von der Partie. Sie erinnert sich noch an jedes Kostüm, das die Gruppe in den bald zwei Jahrzehnten getragen hat. Von Minions über Waldelfen bis hin zu Engelchen und Cheerleader - alles war dabei. "Für mich ist der Zug jedes Jahr ein absoluter Höhepunkt. Wenn wir den ganzen Weg lang tanzen und die Leute uns zujubeln - Karneval ist einfach eine Leidenschaft."

Der Zeiger steht auf 13,34 Uhr. Vero schnappt nach ihrer Krone, Claudia steckt letzte Glitzersteine in die Perücke. "Wir müssen los", ruft Toni und greift nach seinem weißen Stoffbeutel, gefüllt mit Lutschern, Buntstiften und Mäusespeck. "Oh Gott, ich muss unser Schild noch holen", sagt Stephanie und saust durch die Tür.

Mit großen Schritten und wehenden Röcken laufen die Eisprinzessinen durch die Mühlenstraße, vorbei an Cowboys, Fröschen und Maulwürfen. Halt, Stopp - zwei Mädchen wollen mit den Elsas unbedingt ein Foto knipsen. Noch zehn Minuten, dann startet der Zug. Mit Jubel und Applaus werden Stephanie, Toni und Co. von den anderen Prinzessinen und Schneemännern begrüßt. Stephanie stürmt zum Autoanhänger und verbindet ihr Handy mit den Musikboxen. Trommel- und Rasselklänge schallen aus den Lautsprechern - die Zumba-Party beginnt. Stephanie und Toni führen die Gruppe an; im Takt schwingen ihre weißen Röcke von rechts nach links, die Lichterketten leuchten wie Kristalle. Tonis lange Wimpern flattern im Wind.

