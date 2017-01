Remscheid: Elf Unfälle auf schneeglatten Straßen

Das neue Jahr startet im Bergischen Land mit Schnee, Glatteis und reichlich Blechschaden: Im Bereich Preyersmühle, an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen, wird ein Unfall besonders teuer werden. Gegen 5.45 Uhr kollidierte ein 41-Jähriger mit seinem Audi vermutlich aufgrund von Schneeglätte im Einmündungsbereich der Landstraße 409/408 mit einem Bus der Linie 260. Der Solinger wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Elf Unfälle mit Sachschaden wurden gestern in Remscheid gemeldet. Verletzt wurde niemand. Auf einem Parkplatz in der Schüttendelle rutschte ein Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne - der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert.

Auch der Winterdienst selbst bleibt vom Wintereinbruch nicht verschont: In der Bismarckstraße fuhr gegen 11.45 Uhr ein Räum-fahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen.

Wer zwischen sechs und neun Uhr den öffentlichen Busverkehr nutzte, kam in vielen Stadtteilen zu spät zum Ziel. "In Steillagen wie auf der Knusthöhe oder der Kölner Straße gab es Probleme und Verspätungen aufgrund von Schnee und Eis", sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Remscheid.

Wegen der Ferienzeit und dem ausbleibenden Schülerverkehr beliefen sich die Verspätungen durchschnittlich nur auf zehn bis 15 Minuten.

Auch Bahnfahrer lasen auf der Gleisanzeige das Wort "Verspätung": Auf der Strecke der S-Bahn "S7" zwischen Wuppertal und Remscheid kam es in den frühen Stunden zu Verzögerungen. Verantwortlich war hier aber nicht das Wetter. Eine Weichenstörung in Wuppertal Rauental unterbrach den Bahnverkehr; gegen neun Uhr konnte die Störung behoben werden.

Die Technischen Betriebe in Remscheid (TBR) waren auf den Schneefall vorbereitet. "Der erste Streuwagen war bereits ab halb zwei in der Nacht unterwegs", sagt Geschäftsbereichsleiter Michael Sauer. Gegen drei Uhr habe sich der Schneefall so verstärkt, dass fünf weitere Fahrzeuge eingesetzt wurden, gegen sieben Uhr wurde für den Einsatz auf Gehwegen und Bürgersteige noch einmal mit Wagen aufgestockt. Bis zum Vormittag war der Winterdienst mit insgesamt elf Streu- und Räumfahrzeugen, davon fünf Lkw, und rund 100 Leuten auf Fuß- und Gehwegen im Einsatz. In Lüttringhausen fuhren die letzten zwei Fahrzeuge bis 15 Uhr, um auch kleinere Nebenstraßen freizuräumen.

"Vier Zentimeter Schnee sind in der Nacht zu Montag gefallen", sagt Sauer. " Auch am Dienstag rechnen wir mit Regen- und Schneeschauern; die Feuchtigkeit wird in jedem Fall bleiben." Deswegen werde TBR-Mitarbeiter in der Nacht zu Dienstag wieder ab halb zwei mit Streufahrzeugen unterwegs sein und zunächst Hauptstraßen sowie auf Brücken streuen. Im Laufe des Tages sollen erneut alle elf Wagen zum Einsatz kommen.

Besonders an Steilstrecken wie beispielsweise Kremenholl, Hasenberg und in Lennep sollten Autofahrer äußerst vorsichtig sein, empfehlen die TBR. "Auf steilen Wegen und Straßen rutschen Fahrzeuge häufig weg, dadurch fährt sich die Schneedecke fest und Streusalz braucht mehr Zeit, um zu wirken", sagt Sauer. Normalerweise zeige Streusalz nach eineinhalb bis zwei Stunden effektiv seine Wirkung. Für Mittwoch erwarte man viel Regen, dafür aber keinen Schnee mehr. Dementsprechend werde der Winterdienst am Mittwoch nicht mit Fahrzeugen ausrücken. Temperaturen zwischen minus fünf und minus sieben Grad Celsius werden für Freitag erwartet. Es soll aber trocken bleiben. Sauer: "Auch wenn der Winter nur in kleinen Schüben kommt: Wir empfehlen jedem, Winterreifen aufzuziehen. Sommerreifen sind nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet."

