Ehrenpräsident des Kfz-Landesverbandes

Zur Person Ernst-Robert Nouvertné war lange Jahre Obermeister der Solinger Kfz-Innung und Präsident des Landesverbandes des Kfz-Gewerbes NRW. Mittlerweile ist er Ehrenpräsident des Landesverbandes.

Sitzungen In dieser Funktion nimmt der 72-Jährige weiter an Klausurtagungen und an Vorstandssitzungen des Verbandes teil.