Stiftung Tannenhof in Remscheid: Falsche Psychologin schleicht sich in Fachkliniken ein

Eine 35-jährige Frau hat sich mit gefälschten Zeugnissen in mehreren Privatkliniken in Deutschland Stellen als Ärztin erschlichen. Jetzt steht sie in Berlin vor Gericht. Auch in Wohnheimen der Stiftung Tannenhof in Remscheid, die sich um psychisch Erkrankte kümmert, war sie als Psychologin tätig. Von Bernd Bussang