später lesen Brand in Remscheid Familie mit Baby rettet sich aus brennendem Haus FOTO: Ralf Kollmann FOTO: Ralf Kollmann Teilen

Twittern





2016-12-23T12:27+0100 2016-12-23T12:27+0100

Bei einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße Vieringhausen ist in der Nacht zum Freitag geringer Sachschaden entstanden. Eine in dem Haus wohnende Familie konnte sich mit ihrem Baby rechtzeitig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Von Bernd Bussang