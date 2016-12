später lesen Remscheid Familie mit Baby rettet sich vor Feuer im Wohnhaus Teilen

Bei einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße Vieringhausen ist in der Nacht zum Freitag geringer Sachschaden entstanden. Eine in dem Haus wohnende Familie konnte sich mit ihrem Baby rechtzeitig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand.

