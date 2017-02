später lesen Remscheid FDP: LVR soll Millionen an Städte zurücküberweisen Teilen

2017-02-08

Remscheid soll schon im Sommer dieses Jahres viel Geld vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zurückerstattet bekommen. Das fordert die FDP-Fraktion in der Landschaftsversammlung des LVR. Es geht um Rücklagen in Höhe von insgesamt 275 Millionen Euro, die der LVR in den vergangenen Jahren aus Beiträgen der Mitgliedskommunen gebildet hat. Für Remscheid geht um bis zu 2,9 Millionen Euro, sagt Remscheids Kämmerer Sven Wiertz (SPD). Hintergrund war ein drohender Rechtsstreit mit der Stadt Köln. Dabei geht es um die Bezahlung der Integrationshelfer. Das sind Menschen, die bei der Inklusion von behinderten Kindern in Regelschulen helfen. Die Stadt Köln hatte die Position vertreten, dass der LVR zuständig sei und entsprechend die Kosten übernehmen muss. Köln zahlt 7,5 Millionen Euro im Jahr für diese Leistung.