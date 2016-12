Remscheid: Fest des Jubels und Frohlockens

St. Bonaventura erstrahlte im Glanz des Weihnachtsoratoriums. Von Gisela Schmöckel

Mit stehenden Ovationen feierte ein großes Publikum die Aufführung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium am Sonntagabend in der Katholischen Kirche St. Bonaventura. Dirigent Peter Bonzelet konnte seiner großen Freude und seinem Dank kaum Ausdruck geben. Bevor sich die 250 Besucher sowie Chor, Solisten und Orchester zum gemeinsamen Singen des beliebten Weihnachtsliedes "O du fröhliche" vereinten, freute er sich, dass sich sein Traum erfüllt habe, das Weihnachtsoratorium punktgenau am ersten Weihnachtstag, dem Geburtstag Christi, aufzuführen.

Als Orchester waren die Musiker der Kammerphilharmonie Europa angereist - Profimusiker aus 18 Nationen, die sich 2006 in Köln zu einem freien Orchester klassische Musik vereint haben. Ihre hellen, klar akzentuierten Trompeten, die fließende Eloquenz der Holzbläser, allen voran das musikantisch warm klingende Englische Horn, die versierten Streicher, dazu das prägnante Continuospiel von Bonaventura-Organist Reiner Vallo sorgten in der hallenden Akustik der neugotischen Kirche für eine erfreuliche Klarheit des Klangs.

Sehr gut vorbereitet war der Gesang des stimmenreichen Kirchenchors von St. Bonaventura und Heilig Kreuz "Jubilate deo", der die Gegensätze zwischen den ruhigen Choralsätzen und den polyphonen Chören meisterte. Anschaulich erklang das eilige Besprechen der Hirten, nun zur Krippe aufzubrechen "Lasset uns nun gehen" im dritten Teil - grandios der mächtige Jubel im Eingangschor "Jauchzet frohlocket" und im "Herrscher des Himmels" zu Beginn des dritten Teils. Durch den Gesang des Solistenquartetts wurde das Geschehen der Weihnachtsnacht lebendig: In konturierender Klarheit erklangen die Rezitative des Tenors Jens Lauterbach, in fast beschwörender Konzentration seine Arie "Frohe Hirten, eilt, ach eilet", mit den schwierigen, sich gegenseitig übersteigernden Koloraturen in großer Höhe, poetisch umgarnt von der erzählerischen Flöte.

Menschliche, emotionale Bewunderung erklang in der Arie des Bassisten Stefan Mosemann "Großer Herr, o starker König". Lebhaft wirkten die Duette zwischen Sopranistin Sigrun Haaser, und ihm, die den Gegensatz zwischen der Himmlischkeit des Gottessohnes und seiner irdischen Menschlichkeit herausstellen. Sigrun Haasers Koloraturen in der sehr hohen Lage des Duos "Herr, dein Mitleid" waren von innerer Wärme erfüllt. Johann Sebastian Bach hat in den ersten drei Teilen des Weihnachtsoratoriums der Altstimme für die Gefühle der menschlichen Seele, die auf Jesus wie eine Braut wartet, einen herausragenden Part gegeben. Anheimelnd sang Altistin Daniela Bosenius die Zärtlichkeit in der Arie "Bereite dich Zion", die sich ganz langsam dehnende Ruhe in der Arie des zweiten Teils "Schlafe mein Liebster" und im Duo mit der Sologeige die Arie des dritten Teils "Schließe mein Herze, dies selige Wunder".

Ruhig, besonnen führte Bonzelet durch das Oratorium, das aus vielen wunderbar bekannten Passagen besteht, die zum Immerwiederhören einladen. Gerade am ersten Weihnachtstag - die Beseligung war dem Publikum anzumerken.

Quelle: RP