Remscheid: Flüchtlingsheim auf Parkplatz geplant

2017-02-09T19:00+0100 2017-02-10T00:00+0100

Die Pläne für einen eventuellen Neubau eines Wohnheimes für Flüchtlinge in Lüttringhausen beziehen sich konkret auf den Parkplatz an der Ecke Barmer Straße, Beyenburger Straße. Dieses Grundstück befindet sich in städtischer Hand. Die Immobilie des ehemaligen Kinos in unmittelbarer Nähe des Grundstücks kommt aber nicht in Frage. Darauf legt die Eigentümerin wert.