Wuppertal "Pulcinella" feiert Premiere im Opernhaus

Seit Monaten zeichnen sie, entwerfen Bühnenbilder, entwickeln Choreographien, spielen Theater, beschäftigen sich mit Videodreh, musizieren und singen: Mehr als 140 Wuppertaler Schülerinnen und Schüler haben an der Entstehung des großangelegten Musiktheaterprojektes "Pulcinella" mitgearbeitet. Am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr feiert das Stück mit der gleichnamigen Ballettmusik von Igor Strawinsky Premiere im Opernhaus an der Kurt-Drees-Straße 4. Es ist ein Educationprojekt der Wuppertaler Bühnen in Kooperation mit der Initiative "Kultur am Vormittag" und der Freien Szene Wuppertals.