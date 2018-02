Das Uelfebad ist ein kleiner See, der 1927 als Freibad angelegt wurde. Der Rundweg um den kleinen See mit Damm, durch den die Uelfe fließt, lädt zum Spazieren ein. Der See in Radevormwald wird in besonders kalten Wintern zur Eislauffläche. Der Winter 2017/2018 war bisher zu warm. Für das Schlittschuhlaufen... mehr