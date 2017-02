Remscheid: Gemeindehaus soll verkauft werden

Die Kirchengemeinde muss sparen. Davon betroffen ist unter anderem die Einrichtung am Hasenberg.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lennep muss sparen. Deshalb hat das Presbyterium entschieden, sich von zwei Gemeindehäusern zu trennen. Die Verkaufsabsicht löste bei der Gemeindeversammlung zwar eine emotionale, aber dennoch sachliche Diskussion um Verkaufs- und auch Erhaltungsmöglichkeiten aus.

Rund 300.000 Euro will die Gemeinde einsparen. Der Grund für das Enger schnallen des Gürtels sind fehlende Einnahmen. Zwar sei die Kirchensteuer leicht gestiegen, aber Netto komme durch die vielen Abgaben weniger heraus, erklärte Kirchmeister Frank Günther, der die Diskussion leitete. Außerdem komme weniger Geld durch die niedrigeren Zinsen auf das Wülfing-Erbe, von dem die Kirche lange gut haushalten konnten, in die Kasse.

Um langfristig die Kosten zu senken und die Rücklagen nicht zu hoch in Anspruch nehmen zu müssen, wird unter anderem die Stelle von Pfarrerin Susanne Peters-Gößling Anfang August um 25 Prozent gekürzt. Auch bleibt die halbe Jugendleiterstelle unbesetzt. Zudem sollen von den 20 Kirchenimmobilen nun die abgestoßen werden, die keine Einnahmen bringen, aber Geld kosten. Dazu zählt das Gemeindezentrum Hasenberg, das verkauft werden soll. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf 100.000 Euro - genauso wie beim Gemeindehaus Hackenberg, für das aber noch keine konkreten Pläne existieren.

"Wir haben uns dazu im Presbyterium viele Gedanken gemacht", sagte Frank Günther. Die Entscheidung für den Verkauf wurde abgewogen und letztlich als einzige Option gesehen, da die Gemeinde die Umbaukosten für eine mögliche Vermietung nicht stemmen kann. Erste Interessenten für das Objekt Höhenweg gibt es bereits.

Zum einen ist das Wuppertaler Unternehmen "Kita Concept" an dem Gebäude interessiert. Es könnte eine vier Gruppen zählende Kita entstehen, die in Anlehnung an das Vorhaben der Stadt Remscheid anknüpft, 700 neue Kita-Plätze zu schaffen. "Sie sind sehr interessiert und würden schnell in die Umsetzung gehen wollen", berichtete Pfarrer Joachim Pöplau. Auch die Freie Evangelische Gemeinde möchte das Haus kaufen, um dort ein eigenes Gemeindezentrum einzurichten. Zudem ist der Kirchenkreis selbst im Rennen, um dort mittels Einrichtung eines Verbandes ebenfalls eine Kita anzusiedeln. Die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Weitere Interessenten könnten noch ein Angebot abgeben, merkte der Kirchmeister an.

Der Erlös aus dem Verkauf soll für den Umbau der Stadtkirche oder einen Anbau an das Gemeindehaus Hardtstraße genutzt werden, um so eine neue Heimat für die Familienkirche, Chöre und weitere Gemeindegruppen zu schaffen. Ein Architekturbüro sei bereits mit der Prüfung für mögliche Pläne beauftrag, sagte Pfarrerin Antje Menn.

(am)