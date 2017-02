Remscheid: Hardt trifft Remscheider Stipendiatin in Washington

Hardt trifft Remscheider Stipendiatin in Washington

Im Auge eines politischen Orkans befindet sich derzeit der bergische Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt (CDU). In seiner Funktion als Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit befindet er sich zwei Tage lang in Washington, D.C. Zehn Tage nach dem Amtsantritt von Präsident Trump führt er dort Gespräche mit Mitgliedern des amerikanischen Kongresses sowie mit Vertretern der neuen Administration.

Am Rande dieser Dienstreise blieb ihm selbstverständlich noch Zeit seine PPP-Stipendiatin aus Remscheid, Josi Bregulla, zu treffen Die 17-jährige Schülerin, die mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm ein Auslandsjahr in Mesa, Arizona absolviert, besuchte zur gleichen Zeit Washington im Rahmen einer politischen Studienreise. Auf dem Programm standen für die Jugendliche auch eine Besichtigung des US-Kongresses und ein Treffen mit der Kongressabgeordneten ihrer amerikanischen Wahlheimat, Kyrsten Sinema.

Jürgen Hardt MdB: "Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm steht für mich sinnbildlich für die engen transatlantischen Beziehungen, die eben nicht nur zwischen Regierungen stattfinden, sondern von den herzlichen persönlichen Kontakten und dem ständigen Austausch der Menschen getragen werden." Josi Bregulla habe ihm begeistert erzählt, wie freundlich sie in Arizona aufgenommen wurde. Hardt: "Ich möchte besonders ihrer Gastfamilie danken, die ihr so viele spannende Erfahrungen in den USA ermöglicht."

(bu)