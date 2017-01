später lesen Remscheid Hausbewohner vertreiben Einbrecher Teilen

Wieder gelang es Bewohnern eines Hauses, Einbrecher durch beherztes Einschreiten in die Flucht zu schlagen. Der Eindringling gelangte am Montagabend gegen 22 Uhr über ein Garagendach in das Obergeschoss eines Einfamilienhauses an der Straße Von-Bodelschwingh-Siedlung.