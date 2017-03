Remscheid: Im Parkhaus am Bahnhof stinkt es weiter

Fünf Mal pro Woche wird dort gereinigt, aber es riecht penetrant nach Urin. Neue Frauenparkplätze entstehen. Von Christian Peiseler

Das Parkhaus am Hauptbahnhof bleibt trotz aller Bemühungen weiterhin in einem problematischen Zustand für viele Besucher. Seit Mitte 2013 wird es an fünf Tagen in der Woche gereinigt. Das entspricht 260 Reinigungen im Jahr. "Wir geben dafür etwa 15.000 Euro aus", sagte Thomas Judt im Umweltausschuss, Leiter des Gebäudemanagements. Aber der Gestank nach Urin gehört weiter zu den unappetitlichen Kennzeichen des Parkhauses.

Gegen diesen unangenehmen Zustand ist nach Auskunft von Judt noch kein Säuberungsmittel erfunden worden, dass nachhaltige Wirkung erzeugt. "Ich habe schon die Fenster ausbauen lassen, aber es wird dort keine Frischluftzone entstehen", sagte Judt. Der Uringestank hänge in den Wänden. Diese seien zwar schon mehrmals mit einem speziellen Anstrich versehen worden, der Gerüche möglichst neutralisiert, aber es hilft nicht viel.

Wie Judt erklärte, habe er überlegt, dort eine Toilette aufzubauen. Doch von der Idee habe er Abstand genommen. "Wer ins Parkhaus pinkelt, nutzt auch keine Toilette", sagte Judt. In der Nähe des Zeitungskiosks am Bahnhof gebe es eine öffentliche Toilette.

Auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes schauen dort regelmäßig nach dem Rechten. Jürgen Beckmann, Leiter des Ordnungsamtes, sieht nur einen Ausweg aus der Misere: mehr Kontrollen. "Dort ändert sich nur etwas, wenn täglich jemand vor Ort wäre", sagte Beckmann. Dafür fehlt jedoch das Geld. Eine Verpachtung des Parkhauses an einen Betreiber schloss Thomas Judt aus. "Dann müssten wir die Fördergelder zurückbezahlen", sagte der Leiter des Gebäudemanagements.

Die hygienischen Schwierigkeiten sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass beim Bau des Parkhauses am falschen Ende gespart wurde: Auf eine Erschließung an den Abwasserkanal hatte die Stadt damals ebenso verzichtet wie auf einen Frischwasseranschluss.

Drei Mal ist der Aufzug im vorigen Jahr durch Vandalismus beschädigt worden. Insgesamt kam es zehn Mal zu technischen Störungen. An diesen Tagen mussten die Bahnkunden die Treppe anstelle des Aufzugs benutzen. Mit diesen Zahlen ist man weit entfernt von den Ausfallzeiten aus dem Jahr 2014. In diesem Zeitraum war der Aufzug an 156 Tagen defekt.

Obwohl das Parkhaus beleuchtet ist, fühlen sich viele Frauen dort vor allem in der Dunkelheit unsicher. Judt will dafür sorgen, dass es dort künftig Frauenparkplätze geben wird.

