Remscheid: Jugendliche bewerfen Polizisten mit Flaschen

Alkoholisierte Jugendliche haben Polizisten in Remscheid mit Schnaps- und Bierflaschen beworfen. Die Polizei räumte daraufhin Park, in dem sich die Jugendlichen aufhielten. Die Feuerwehr leuchtete das Gelände mit Scheinwerfern aus.

"Wir sind mit kleinen Schnapsflaschen und Bierflaschen beworfen worden", sagte Jochen Borst, Leiter der Polizeiinspektion Remscheid. Das geschah gegen 18 Uhr. Mit Lautsprechern hatten Polizisten die überwiegend jugendlichen Karnevalisten daraufhin aufgefordert, den Platz zu verlassen. Die Feuerwehr leuchtete das Areal mit Scheinwerfern aus. Die Polizei räumte das Gelände. Ein paar Jugendliche kamen in Gewahrsam, sagte Borst. Zudem sorgte der einsetzende Regen dafür, dass der Straßenkarneval zum Erliegen kam. Dabei hatte der Tag friedlich und fröhlich begonnen. Bis auf wenige Ausnahmen.

Ein hellbraunes Hasenkostüm hatte sich die vielleicht 16-Jährige ausgesucht. Ein weißer Sturzhelm zierte ihren Kopf. Tränen liefen ihr über die Wangen. "Ich kann noch alles. Es tut mir leid", sagt sie zu ihrer Freundin im Tigerfellanzug. "Es tut mir wirklich leid." Die beiden jungen Männer vom Ordnungsdienst fordern das Hasenmädchen auf, den Weg zur DRK-Station mit ihnen gemeinsam zu gehen. "Darf ich sie an den Arm nehmen?", fragt der Mann in blauer Uniform. "Ich kann noch alles", sagt das Mädchen und geht zusammen mit ihrer Freundin einigermaßen sicheren Schritts hinter den Männern des Ordnungsamtes her.

Die Zahl der Jugendlichen, die gestern zu viel Alkohol getrunken haben, war relativ gering. Sechs Personen zog der Ordnungsdienst aus dem Verkehr, wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann am späten Nachmittag mitteilte. In den vorigen Jahren waren es deutlich mehr. Zu einer größeren Problemgruppe haben sich hingegen die "Wildpinkler" entwickelt. 14 Personen haben sich an Stellen in Lennep erleichtert, die dafür nicht vorgesehen sind. Das kostet Geld. 30 Euro lautete das "Angebot in aller Freundschaft", sagte Beckmann. Wer es auf ein Verfahren ankommen ließ, muss mit höheren Beträgen rechnen.

