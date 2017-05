später lesen Remscheid Jutta Velte - will Schule verbessern 2017-05-02T18:03+0200 2017-05-03T00:00+0200

Einen Sturz in die Wupper beschreibt die in Radevormwald geborene Jutta Velte (59) als Auslöser ihres politischen Interesses. Beim Spielen fiel sie als junges Mädchen in den Fluss, der damals von den vielen Abwässern, die ihm zugeführt wurden, nicht nur in bunten Farben leuchtete, sondern auch regelrecht stank. Am Lenneper Röntgen-Gymnasium (in Rade gab es da noch keines) mischte sie bei der Schülerzeitung mit, gehörte mit 15 zu den Mitgliedern eines Filmclubs, in dem politische Dokumentarfilme gezeigt wurden. Velte schaute in verschiedene linke Gruppen rein, bevor sie sich entschied, dass die Grünen am besten zu ihr passten.