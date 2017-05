später lesen Remscheid Kaufen und Verkaufen - aus dem Leben in Lennep 2017-04-28T18:27+0200 2017-04-29T00:00+0200

Es braucht Ausdauer, Konzentration, eine Portion Leidensfähigkeit und Freude an Details, um ein solches Buch zu schreiben. "Das Gericht in Lennep. Erhaltene Protokolle von 1696 bis 1811." Lesen kann man es nicht. Jedenfalls nicht wie einen Roman, obwohl in ihm bestimmt jede Menge romanhafte Geschichten stecken über das Leben der Lenneper vor 300 Jahren. Zum Beispiel über die Eheleute Johan Wilhelm Schürmann und Maria Christina Schulz. Sie "zeigen an, von der Jungfer Anna Frowein nunmehr gesamt 2500 Reichstaler schuldig zu sein, stellen als Sicherheit, wie schon vorher beschrieben, ihre drei Hauser mit An- und Nebengebäuden und drei Gärten und den zwei Wiesen zum angreiflichen Unterpfand". Es ging ums Geld, um Kaufen und Verkaufen, um Erbschaften und Leihgeschäfte in diesen Gerichts-Protokollen. Nicolaus J. Breidenbach hat sie nach Jahren chronologisch abgeschrieben und dabei auf das wesentliche komprimiert. Für den Nutzer ist der Index mit dem Personenregister am interessantesten. "Jetzt kann man nachschauen, ob es Quellen für das Grundstück gibt, auf dem das eigene Haus steht", sagt Breidenbach. Von Christian Peiseler