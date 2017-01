Remscheid: Kein Telefonanschluss - Hausnotruf für Senioren funktioniert nicht

Mieter in neuer Wohnanlage An der Tuchwiese in Lennep sollen bis März auf Telekom warten. Laut Telekom hat der Bauherr Vorarbeiten nicht beendet. Von Henning Röser

Roland Kirchner kann sich aktuell über mangelnde Resonanz für sein "Produkt" nicht beklagen. Das Mitglied des Presbyteriums in der evangelischen Kirchengemeinde Lennep ist für die Vermarktung der insgesamt 59 barrierefreien, altersgerechten Wohnungen zuständig, die die extra für das Projekt gegründeten"Service Wohnen Ev. Kirchengemeinde Lennep g GmbH" in der neu gebauten Anlage in der Straße An der Tuchwiese in Lennep anbietet. Das Interesse ist groß, im Schnitt stehe am Ende jeder dritten Besichtigung ein Vertragsabschluss, berichtet Kirchner. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen.

Ein Thema allerdings verleidet Kirchner derzeit die gute Stimmung. Die Senioren haben durch die Bank Probleme mit ihrem Festnetz-Telefonanschluss der Telekom. Zwar verkaufe der Telekommunikationsriese in seinem Remscheider Shop eifrig Anschlüsse, die Termine für das Auflegen der Leitung auf den Verteilerkasten wurden aber in Briefen an die Mieter zum Teil auf den März verschoben. Besonders ärgerlich aus Kirchners Sicht: Als Grund für die Verzögerung sei den Mietern gesagt worden, dass der Bauherr die nötigen Vorarbeiten nicht abgeschlossen habe.

Das aber stimme nicht, sagt der Remscheider Architekt Friedhelm Reska, der das Projekt in Lennep von Anfang an betreut. Sowohl im Haus, als auch der Straße seien die nötigen Leitungen längst vorhanden. Was jetzt noch fehle, sei das Aufschalten der Wohnungsanschlüsse durch die Telekom. Dabei habe man die Telekom bereits vor einem Dreivierteljahr schriftlich informiert, dass diese Leistungen jetzt anfallen werden. Die Zusammenarbeit mit der Telekom vor Ort sei eigentlich gut, sagt Reska. In manchen Bereichen hätten sich aber die Zuständigkeiten geändert. Möglicherweise sei das der Grund für die aktuellen Probleme.

Besorgnis wecken diese Schwierigkeiten vor allem bei jenen allein wohnenden Mietern, die für ihre Sicherheit einen Hausnotrufdienst etwa bei den Johannitern abgeschlossen haben. Dieses Notrufsystem funktioniert aber nur mit einem Festnetzanschluss. Ein Handy, wie es heute auch viele Senioren besitzen, hilft da nicht weiter. "Das ist eine Farce", sagt Kirchner, der hofft, dass bald Bewegung in die Sache kommt.

Quelle: RP