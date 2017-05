Kolumne Lust Auf Kochen: Kokos-Erdbeer Tiramisu

Für 10 Portionen

Zutaten 80g Kokosraspeln, 1kg Erdbeeren, 100 ml Orangensaft, 1/2 Vanilleschote, 1 kg Mascarpone, 100 g Zucker, 2 El Zitronensaft, 100 g weiße Schokolade, 250ml Sahne, 200 g Löffelbiskuit.

Zubereitung Kokosraspeln in einer Pfanne ohne Fett rösten. Erdbeeren putzen. 200 Gramm Erdbeeren mit Orangensaft und Likör fein pürieren. Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark herausschaben. In einer großen Schüssel Vanillemark mit Mascarpone, Zucker und dem Zitronensaft glatt rühren. Schokolade grob hacken. Sahne steif schlagen. Sahne, Schokolade und 60 Gramm Kokosraspeln nach und nach unter die Mascarpone rühren. 500 Gramm Erdbeeren in etwa 1,5 Zentimeter große Würfel schneiden. Sehr vorsichtig unter die Creme heben.

Den Boden der Form mit Löffelbiskuit auslegen und mit der Hälfte des Erdbeerpürees beträufeln. Die Hälfte der Mascarponecreme draufgeben und verstreichen. Restliche Biskuits darauf verteilen, mit Püree beträufeln. Die restliche Mascarponecreme draufgeben und glatt streichen. Abgedeckt drei Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren restliche Erdbeeren in Scheiben schneiden, mit dem Rest der Kokosraspeln mischen und auf dem Tiramisu verteilen. Kai Paulus

Quelle: RP