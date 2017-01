Remscheid: Kulturausschuss lehnt höhere Preise ab

Im heutigen Hauptausschuss wird wahrscheinlich eine Mehrheit für den Orchestersoli stimmten. Von Christian Peiseler

Mit einer Mehrheit von einer Stimme hat der Kulturausschuss gegen die Erhöhung der Karten für Konzerte mit den Bergischen Symphonikern gestimmt. CDU, Linke und Pro Remscheid hielten die nochmalige Verteuerung der Karten für ein falsches Signal an die Bürger. SPD, Grüne und FDP befürworteten die höheren Preise, weil das damit erzielte Geld - der sogenannte Orchestersoli - dringend gebraucht werde, um die Orchester GmbH weiter finanzieren zu können.

Ob diese Mehrheitsverhältnisse auch heute Abend noch Bestand haben werden, ist unwahrscheinlich. Im Hauptausschuss, der den verbindlichen Beschluss fällt, herrschen andere Mehrheiten. Der Rat in Solingen hat einer Erhöhung der Eintrittspreise bereits zugestimmt. Politiker haben den "Orchestersoli" zum ersten Mal vor zwei Jahren beschlossen, um eine Finanzierungslücke im Wirtschaftsplan der Orchester GmbH zu schließen. Die Karten wurden um 20 Prozent teurer. Eine neuerliche Erhöhung ist nach Ansicht des Aufsichtsrates nötig, weil die Einnahmeziele verfehlt wurden. Kalkuliert wurde mit einer Summe von 90.000 Euro. Doch zusammengekommen sind nur 66.200 Euro. In Remscheid waren es 27.000 Euro statt 36.000 Euro. In Solingen 39.000 Euro statt 54.000 Euro. Ohne dieses Geld rutscht die GmbH in die Insolvenz.

"Wer als Kulturpolitiker dieser Erhöhung zustimmt, ist fehl am Platz", sagte Kulturausschussvorsitzender Karl-Heinz Humpert (CDU). Die nochmalige Erhöhung sei ein falsches Signal. Das Orchesters sei für alle Bürger da. Teure Preise würden viele Bürger von einem Besuch ausschließen.

Christine Krupp (SPD) plädierte für einen neuerlichen Aufschlag. Angesichts sinkender Besucherzahlen stellte die SPD-Politikerin die Frage: "Wer geht denn eigentlich noch ins Konzert?" Die Relation von Angebot und Nachfrage stimme nicht mehr. "Andere Sachen in der Stadt werden vernachlässigt", sagte Krupp. Das Geld könnte man besser dort einsetzen, wo es die Menschen gebrauchen können, sagte sie. Beatrice Schlieper (Grüne) plädierte für ein größeres Mitspracherecht der Bürger beim Programm der Bergischen Symphoniker. "Wer zum Erhalt des Orchesters beiträgt, soll auch mitsprechen dürfen", sagte Schlieper. Die künstlerische Gestaltung des Programms liegt aber beim Generalmusikdirektor. Das ist vertraglich festgeschrieben. Humpert berichtete von Divergenzen im Aufsichtsrat über die Programmgestaltung. Man wünsche sich mehr Konzerte wie die "Filmnacht".

Die Preise für ein Konzert sollen - wenn der Beschluss fällt - künftig zwischen 24 und 36 Euro liegen, für ein Abonnement zwischen 180 Euro und 270 Euro. Im Vergleich zu den Preisen vor zwei Jahren muss der Konzertbesucher zwischen 20 und 28 Prozent Mehrkosten verkraften.

Quelle: RP