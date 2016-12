Remscheid: Laptop, Geld, Handtücher - Unbekannte auf Beutezug

Im Städtedreieck verzeichnete die Polizei 43 Einbrüche.

Die Feiertage nutzten Einbrecher, um im bergischen Städtedreieck auf Diebestour zu gehen. Nach Angaben der Polizei gab es im Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember in Remscheid, Solingen und Wuppertal 43 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche.

Auch in der Werkzeugstadt waren Wohnungen und Geschäfte im Visier der Einbrecher. Am Freitag, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Ringstraße ein. Was gestohlen wurde, war gestern noch unklar. Zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus kam es am Freitag an der Hans-Böckler-Straße. Aus der einen Wohnung erbeuteten die Täter unter anderem Handtücher und Bettdecken, was aus der anderen Wohnung gestohlen wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Am Freitagabend drangen Täter in eine Wohnung an der Sedanstraße ein, sie machten aber keine Beute. Am Heiligabend, zwischen 14.20 Uhr und 18 Uhr, gelangten Eindringlinge in eine Wohnung an der Albert-Schmidt-Allee und erbeuteten Manschettenknöpfe.

Geld, eine Uhr und Parfüm klauten Unbekannte aus einer Wohnung an der Küppelsteiner Straße. An der Stephanstraße stahlen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag aus einer Wohnung Geld, Schmuck und eine Tasche. Zudem gab es noch drei versuchte Einbrüche an der Bergwerkstraße, dem Saverneweg und der Reinshagener Straße.

Drei Geschäftseinbrüche registrierte die Polizei: Am Freitag gelangten Unbekannte in eine Werkstatt an der Kronprinzenstraße und erbeuteten Geld und ein Laptop. An der Alleestraße brachen Täter am Heiligabend - zwischen 4 Uhr und 8.50 Uhr morgens - in eine Gaststätte ein und brachen Spielautomaten auf. Sie erbeuteten Geld und flüchteten unerkannt. Zu einem weiteren Gaststätteneinbruch kam es in der Zeit vom 23. Dezember, 4.30 Uhr, bis zum Heiligabend, 12.15 Uhr, an der Hochstraße. Auch hier öffneten die Täter drei Spielautomaten und entnahmen daraus das Bargeld.

