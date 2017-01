Remscheid: Lennep - falsche Vorwürfe gegen Pizzeria

Unbekannte warnen mit Flugblättern vor Hygienemängeln in Lenneper Gastronomiebetrieb. Stadt reagiert schnell. Von Henning Röser

Horst Schwarzweller hat in seiner Zeit beim Ordnungsamt der Stadt Remscheid Einiges erlebt. Was sich gestern in Lennep ereignete, stellt aber auch für ihn eine neue Erfahrung dar. Am Morgen meldete sich eine Anwohnerin aus Lennep beim Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt. Sie hatte vor der Pizzeria Metro in der Berliner Straße einen Zettel gefunden, auf dem in großen Lettern vor dem "Verzehr von Nahrungsmitteln von der Pizza Metro in Lennep" gewarnt wurde. Darüber ein fettgedrucktes "Achtung" mit drei Ausrufezeichen. Bei Überprüfungen seien Kot-Rückstände von Mäusen und Ratten gefunden worden, heißt es weiter. Es würden Nachuntersuchungen angestellt, "bevor das Lokal geschlossen wird".

Überschrieben ist der Handzettel mit den Worten "Das Ordnungsamt informiert", am Fuß findet sich das Löwensymbol, das man aus den öffentlichen Dokumenten der Stadt Remscheid kennt.

FOTO: Jürgen Moll/ Jan Dobrick

FOTO: Jürgen Moll/ Jan Dobrick

"An den Vorwürfen ist nichts dran" , sagt Schwarzweller, dessen Behörde mit dem Thema Lebensmittel überhaupt nicht befasst ist. Mit einem Anruf beim zuständigen Lebensmittelüberwachungsamt in Solingen war am Morgen schnell geklärt, dass der Pizzabäcker in Lennep unrechtmäßig an den Pranger gestellt wird. Direkt nach dem Anruf der aufmerksamen Bürgerin entsandte Schwarzweller den Außendienst des KOD nach Lennep, wo er die rund um die Pizzeria verteilten Zettel aufsammelte.

Bei den Geschädigten herrscht derweil Entsetzen: "Ich könnte heulen", sagt Angela Megaro, Ehefrau des Besitzers Carmine Megaro. "Wir sind seit 30 Jahren im Geschäft, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt." Sie ist sicher, dass ein Neider hinter der Aktion steht. "Es gibt viele Pizzerien in Lennep", sagt sie.

Welche Kreise die Flugblattaktion zieht, zeigte sich bereits am Morgen. Angela Megaro erfuhr durch einen Anruf ihrer Schwester davon. Die arbeitet bei der Firma Gedore in Lüttringhausen und wurde dort auf die Zettel angesprochen. Angela Megaro fuhr daraufhin sofort in die Altstadt zum Geschäft. Die Zettel waren da schon weg, das Ordnungsamt hatte bereits gut aufgeräumt.

Ein Exemplar will sich die Lenneperin aber jetzt schnell von dort besorgen. Als Beweis für die Anzeige bei der Polizei. Die Verleumdungen auf dem Zettel findet sie ungeheuerlich: "Bei uns können sie vom Boden essen, so sauber ist es." Ihr Geschäft laufe sehr gut.

Die Polizei braucht eine Anzeige, dann kann sie in diesem Fall ermitteln, wie Polizeisprecher Stefan Weiand erklärt. Er rät den geschädigten Geschäftsleitern zu diesem Schritt. Hier liege ein Fall von Verleumdung vor, der für den Verursacher zusätzlich auch zivilrechtliche Konsequenzen haben könnte. Schließlich soll dem Geschäft ganz offensichtlich geschadet werden.

Betroffen ist auch das Ordnungsamt, dessen Formulare der Täter unerlaubterweise zu imitieren versuchte. Horst Schwarzweller sieht den ersten Auftrag seines Amtes allerdings in der öffentlichen Klarstellung, dass an den Vorwürfen auf den Flyern nichts dran ist. In den aktuellen Zeiten der Verunsicherung sei dies essenziell. Für ihn liegt auf der Hand: Das sei mehr als ein Streich. "Da wollte jemand Böses."

Quelle: RP