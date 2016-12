Lust Auf Kochen: Mango, Mango - mal pikant, mal schön süß

Exotische Früchte wie die Mango passen zu süßen und pikanten Speisen. Christian Jablonski hat zwei Vorschläge, bei denen dieses Obst ein tragende Rolle spielt.

Mango ist gesund, reich an Vitaminen und lässt sich in der Küche vielseitig einsetzen. "Vielleicht steht Ihr Menü zu Silvester noch nicht, dann wäre es mir eine Freude, Sie mit der "göttlichen Frucht" - wie die Mango in Indien genannt wird - zu inspirieren", sagt Christian Jablonski, Chef des Restaurants "Der Grund", zu seinem heutigen Rezept.

Herzhaft und einfach: Avocado-Mango-Terrine "aus dem Glas"

Zutaten: 2 reife Avocados, 1 Mango, 1 rote Zwiebel, 1 Frühlingszwiebel, 1 Bund Koriander, 3 Limetten, 1 Chilischote, 50 ml brauner Rum, Salz, Pfeffer, Olivenöl, 250 g Ricotta, etwas Minze, geräucherter Lachs, 1 Zitrone.

Zubereitung: Avocados, Zwiebel und Mangos sehr fein würfeln. Die Zwiebeln und den Koriander hacken und zusammen mit den Avocados und Mangostückchen in einer Schüssel vermengen. Den Saft einer Limette dazu geben. Der Limettensaft dient nicht nur als Geschmacksträger, er verhindert auch, dass die Avocado braun wird und garantiert eine frische, grüne Farbe, wenn der Salat serviert wird. Hinzu kommt noch je nach Geschmack die gehackte Chili. Alles wird mit dem Rum, ein wenig Olivenöl und Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ungefähr 1/3 dieses Salates in eine weitere Schüssel geben und mit einem Mixer fein pürieren.

Für die Creme wird die Ricotta mit der gehackten Minze und dem Limettensaft vermengt und mit etwas Salz abgeschmeckt. Den Lachs in kleine Stückchen schneiden und mit etwas Zitronensaft abschmecken. Nun kleine schlanke Gläser nehmen und nach einander schichten.

Süß und knackig: Mango-Ingwer Crème brûlée

Zutaten: 500 ml Sahne, 60 g Zucker, 180 g Eigelb (ca. 9 Stück), 2 reife Mangos (oder 250 ml Mangopüree), 25 g Ingwerpaste süß (aus dem Asialaden), Rohrzucker.

Zubereitung: Die Mango schälen und den Kern auslösen, dann in feine Würfel schneiden. Diese mit dem Zucker bestreuen und 2-3 h Stunden ziehen lassen. Dann in der Küchenmaschine fein pürieren. Das Eigelb über dem Wasserbad schaumig schlagen und dann die Sahne zugeben und allmählich eindicken. 250 g Mangopüree und die Ingwerpaste unterheben, die Masse in Förmchen füllen und in einem Blech mit Wasser gefüllt bei 130°C Umluft für ca. 40 min garen. Das Wasser sollte mindestens auf 2/3 Höhenniveau der eingefüllten Creme sein. Die Crème brûlée auskühlen lassen und kurz vor dem Servieren mit Rohrzucker bestreuen und mit einem Bunsenbrenner ab flämmen.

Quelle: RP