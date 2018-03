später lesen Remscheid Mann verletzt 65-Jährige und raubt Nerzmantel FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz 2018-03-21T16:30+0100 2018-03-21T16:32+0100

Eine 65-jährige Remscheiderin ist am Dienstag in Gronau an der niederländischen Grenze beraubt worden.

