Remscheid: Marie und Elias sind beliebteste Namen

Wenn es um die beliebtesten Vornamen der Remscheider im Jahr 2016 geht, stehen die Namen Marie und Sophie bei Mädchen, Elias als Name für Jungen an erster Stelle. Marie wurde ganze 29 Mal vergeben, genau wie der Name Sophie. Auf Platz drei: der Name Mia, der von 15 Neugeborenen zumindest der erste Vorname ist. Ebenfalls beliebt sind Emilia und Emma.

21 Neu-Remscheider bekamen von ihren Eltern den Namen Elias, auf Platz zwei liegt Leon (14), dicht gefolgt von Jonas - der Name wurde 13 Mal vergeben, teilte das Remscheider Standesamt auf Anfrage der Redaktion mit. Der Jungenvorname Ben, der vor zwei Jahren noch auf Platz eins der beliebtesten Remscheider Vornamen lag, rutschte im Jahr 2016 auf den siebten Platz. Maximilan blieb mit Platz 3 (2015) und Platz vier (2016) weiterhin bei Eltern beliebt. An Popularität abgenommen haben Noah und Luca: Letzterer fiel um 24 Plätze, von Platz fünf (2015) auf Platz 29 (2016). Noah landete nach einem vierten Platz (2015) im vergangenen Jahr nur auf dem 12. Platz.

Auf der Rangliste der beliebtesten Mädchenvornamen ändert sich im Vergleich zum Jahr 2015 nicht allzu viel. Sophie, Marie, Mia und Emma besetzten auch vor zwei Jahren Plätze der Top-Fünf; lediglich der Name Johanna, der 2015 noch auf dem vierten Platz lag, wanderte 2016 herunter auf Platz 18. Emilia rückte dafür auf.

Insgesamt 1360 Neugeborene wurden bis einschließlich 31. Dezember 2016 neu in Remscheid gemeldet. Davon bekamen 876 Kinder einen Vornamen, 462 zwei und 28 Kinder drei Vornamen.

Zum Vergleich: Auch in der Nachbarstadt Solingen zählen Marie, Sophie und Emilia zu den beliebtesten weiblichen Vornamen. Anstatt Mia nennen die Solinger ihre Mädchen aber lieber Mila - ein Name, der in der Remscheider Top-30-Rangliste überhaupt nicht auftaucht. Auch Anna und Laura, bevorzugte Namen der Solinger, haben es in Remscheid nicht auf die Liste geschafft. Auf dem ersten Platz der Solinger Vornamen für Jungen ist Noah, ebenfalls vorne mit dabei sind Joel und Tom.

"Wir leben in einer Multi-Kulti-Gesellschaft. Das macht sich auch auf der Namensliste bemerkbar", sagt Jürgen Beckmann, Leiter des Ordnungsamtes. So stehen bei den Remscheidern die Namen Elif, Kaan, Muhammed und Alessio hoch im Kurs. Ein weiterer Trend, der aber nicht nur in Remscheid, sondern überall zu beobachten sei, sei die steigende Beliebtheit an Vornamen der älteren Generation. "Maria war 2016 der sechsthäufigste Vorname für Mädchen", sagt Beckmann, " Alexander, David und Paul mischen auf der Seite der Jungen ganz oben mit" .

Skurrile Vornamen, wie in Düsseldorf, gab es 2016 nicht: Romi Gerda Rakete für Mädchen und Lee Rock für Jungen wurden in der Landeshauptstadt zugelassen.

Quelle: RP