Remscheid: Marktbummler lassen sich nicht einschüchtern

Trotz Mitgefühls und Entsetzens über den Anschlag in Berlin ließen sich viele Remscheider gestern die Lust am Budenbummel auf dem Weihnachtsmarkt nicht nehmen. An den Buden und Ständen herrschte Betrieb, Glühwein, Waffeln, Würstchen und Backfisch waren gefragt. Jugendliche und Kinder drehten munter auf der Eisbahn ihre Kreise.

