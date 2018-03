Remscheid: Matinee in Remscheids guter Stube

Matinee in Remscheids guter Stube

Vorhang auf für Remscheids Vorzeigeathleten: Am Sonntag werden

die Stadt, der Sportbund Remscheid und die Bergische Morgenpost ab 11.30 Uhr (Einlass: 10.30 Uhr) im Teo Otto Theater die "Matinee des Sports" präsentieren. Im Mittelpunkt der mit viel Unterhaltung (unter anderem treten die Artistic Jumpers und die Dance Company auf) garnierten Veranstaltung in Remscheids guter Stube steht die Auszeichnung der besten Sportler des Jahres 2017. In fünf Kategorien (Sportler, Sportlerin, Mannschaft, Jugendsportler, Jugendmannschaft) gab es je fünf Nominierte, die sich der Abstimmung durch die Remscheider Bürger stellten. Die Wahl ist inzwischen beendet. Wer gewonnen hat, wird aber erst am Sonntag verraten.

Wer live dabei sein will, kann sich Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) beim Sportbund Remscheid (Jan-Wellem-Straße 29) oder an der Tageskasse sichern. Die Teilnahme am Büffet ist inklusive.

(red)