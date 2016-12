später lesen Remscheid Mehr Geld für einzelne Ratsmitglieder im neuen Jahr Teilen

Twittern







Ein Sparbeitrag der Politik auf dem langen Weg Remscheids zum Haushaltsausgleich soll es sein. In der Ratssitzung am 13. Dezember beschloss eine breite Mehrheit auf Initiative der Wählergemeinschaft, dass die Fraktionszuwendungen auch in den kommenden beiden Jahren um fünf Prozent gekürzt werden sollen. Das bringt 30.000 Euro in die Kasse der Stadt. Von Henning Röser