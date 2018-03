später lesen Remscheid Misshandeltes Kind lebt wieder mit der Mutter zusammen 2018-03-21T18:01+0100 2018-03-22T00:00+0100

Sein Stiefsohn liege zitternd am Boden. Er atme kaum noch und habe Blut gespuckt. Als sich der wegen Kindesmisshandlung vor dem Wuppertaler Landgericht angeklagte 24-jährige Remscheider in den Mittagsstunden des 9. Septembers bei der Feuerwehr in Bergisch Gladbach meldete, hatte die Katastrophe ihren Lauf genommen. Von Sabine Maguire