Remscheid: Närrische Vorstadt-Cowboys feiern Rosenmontags-Jubiläum

Wenn heute um 14.11 Uhr der Lenneper Rosenmontagszug startet, feierte eine Truppe ein besonders Jubiläum. Die Vorstadt-Cowboys laufen seit zehn Jahren mit. Zum Jubiläum haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Von Anna Mazzalupi

Neben dem stilechten, großen Saloon-Wagen dürfen sich die Zugbesucher auch auf eine kleine Zeitreise freuen. Die Mottowagen der letzten Jahre wurde in kleinen Format noch einmal als Bollerwagen nachgebaut.

"Sie sollen erzählen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben", erklärt Karsten Schingen, stellvertretender Vorsitzender der Vorstadt-Cowboys. Er hatte 2007 spontan einen gebrauchten Wagen aus Münster gekauft, damit Freunde als eigene Gruppe beim Rosenmontagszug mitlaufen konnten. Vorher begleiteten sie immer die Fidelen Schlafmützen. Das Motto des Wagens damals: Cowboys. So entstand der Name.

Seitdem sind die 19 Mitglieder des Vereins jedes Jahr dabei. Das erste Mal einheitlich traten sie 2010 auf. Als Köche verkleidet und mit einer Küche als Wagen schmissen sie die Kamelle in die Menge. Außerdem zogen sie bereits als Bienen, Helden der Kindheit oder mit einer Vampirburg durch Lennep. "Wir sind alle irgendwie karnevalsinfiziert", sagt der Vorsitzende Stefan Schingen mit einem Lachen. Selbst Regen, Wind oder Schnee und Eis machen den Jecken nichts aus.

Seit Januar werkeln die Mitglieder an den diesjährigen Wagen. Zwischen 20 und 50 Kilo wiegen die kleinen Kunstwerke, die bei der Freiwilligen Feuerwehr Lüdorf gebastelt und gelagert werden. "Das absolute Highlight war das Schiff Santa Lüdia", schwärmt der Vorsitzende. Mit Kanonenrohren, die dank Nebelmaschine auch Rauch spuckten, begeisterten sie 2014 die Narren. "Das hat richtig wehgetan, das wieder zu zerlegen", merkt Thomas Schingen an.

Klar, dass die Miniatur-Ausgabe von Santa Lüdia auf keinen Fall fehlen darf. Mit viel Liebe und Leidenschaft zum Detail helfen auch die Kinder bei der Entstehung mit. Und auch beim Verteilen der Kamellen, die die Gruppe wie die übrigen Teilnehmer des Rosenmontagszuges selbst finanzieren, helfen die Jüngsten mit. Sind die Vorstadt-Cowboys ansonsten mit rund 70 Leuten unterwegs, konnten sie für die elfte Teilnahme 111 Jecke mobilisieren. Alle wollen für beste Stimmung sorgen.

