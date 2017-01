später lesen Remscheid Neuer Blitzer erwischt 719 Raser auf Autobahn A 1 Teilen

Die neue Blitzer-Anlage auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln könnte sich - ähnlich der in Bielefeld - zu einer Goldgrube für den Rheinisch-Bergischen Kreis entwickeln. Sie wurde in der vorigen Woche in einer ersten Testphase "scharf" geschaltet - in den ersten vier Stunden überschritten 328 Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer für Pkw und 60 Stundenkilometer für Lastwagen. Einen Tag später gab es die zweite Messphase: 391 Fahrzeuge hielten sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und werden in den nächsten Wochen unangenehme Post aus dem Kreishaus bekommen. Ein Fahrzeug raste mit 164 Stundenkilometern durch die Anlage.