Remscheid: Neuer Haarschnitt für Allee-Bäume

Der Boden des kleinen Aufzugs ruckelt und wackelt. Georg Ens stützt sich mit der rechten Hand am Geländer ab, während er den Wagen mit dem Joystick weiter nach oben fährt. Auf vier Meter Höhe zieht der Baumpfleger den Kopf ein - zwischen den Ästen taucht er in die Baumkrone. Ens zieht seine Rosenschere aus der Gürtelschnalle wie ein Friseur sein Haarwerkzeug zückt. Schnipp schnapp - Ästchen ab. Der Baum verliert nach und nach seine Holzpracht; ein Regen aus Ästen und Zweigen fällt auf die Straße.

FOTO: LaHA

FOTO: LaHA

Auf der Alleestraße beginnen die Astkopfschnittarbeiten an den Platanen. Bis Mitte März haben Georg Ens und sein Kollege Reinhard Färber Zeit, die 74 Bäume vom Markt bis rauf zur Ecke Fastenrathstraße zu beschneiden. Pro Tag stehen sechs bis acht Bäume auf dem Plan, eine gute Stunde schnibbelt Ens an einem Exemplar.

Ein besonders dicker Ast leistet Widerstand. Ens presst die Rosenschere fest zusammen, er kommt nicht durch. "Den krieg ich nicht ab", ruft der gelernte Forstwirt seinem Kollegen zu. Jetzt muss die Akku-Säge ran. Ens setzt mit der Maschine an. "Vorsicht", brüllt er in Richtung eines Passanten, der das Geschehen an der Absperrung beobachtet.

"Neben der Rosenschere und der Akku-Säge arbeiten wir normalerweise auch mit einem Buschholzhacker zum Zerkleinern der Äste", sagt Erick Spillebeen, Leiter der Baumkontrolle und -pflege. Letzterer sei für die Arbeiten in einer Fußgängerzone aber zu laut und die Staubbelastung zu hoch. "Wir nehmen Rücksicht auf die Anwohner, die Passanten und die Geschäfte." Alle drei bis vier Jahre müssen die Schnittarbeiten an den Astköpfen vorgenommen werden. "Von der Baumkrone aus kann die Spannweite der Äste eine Länge von 15 bis 20 Metern erreichen", erklärt Spillebeen, "wir haben hier in der Alleestraße allerdings nur einen begrenzten Platz für die Bäume. Außerdem müssen wir für ausreichend Sicherheit sorgen."

Während der Schnittarbeiten stellen Baumpfleger Georg Ens und Reinhard Färber sicher, dass kein Passant von Ästen getroffen wird. Vier weiße Absperrgitter stellt Färber an den Seiten des Baumes auf, auf die Lücken verteilt er rot-weiße Verkehrshütchen. Das Baustellenschild markiert die Gefahrenstelle. Sind die Arbeiten erledigt, verrücken sie die Absperrung zum nächsten Baum. "Manche Leute bleiben stehen und schauen einfach zu, andere fragen auch besorgt, wieso wir den Bäumen alles abschneiden", sagt Färber und rückt seinen Schutzhelm zurecht. Er fände es gut, dass Ens die Schnittarbeit erledigt und er die Äste und Zweige auf dem Anhänger verstaut. "Ganz oben an der Baumspitze hängt Georg an die sechs Meter hoch in der Luft."

"Das schnelle Aufladen der abgeschnittenen Äste ist dieses Jahr genauso wichtig wie das Kürzen selbst", sagt Spillebeen. Denn durch den Verzicht auf den Buschholzhacker müssen die Äste in ihrer vollen Länge zum Schützenplatz gebracht werden, Zerkleinern ist vorher nicht möglich. Das koste viel Zeit und bedeute zusätzliche Fahrerei, sagt der Leiter. Das Zeitfenster der Baumpfleger ist mit rund zwei Wochen eng gesteckt. Jeden Tag müssen sie ran - egal ob bei Schneeregen oder starken Windböen.

Mit seinem dicken orangenen Fließpullover, grauen Handschuhen und der Rosenschere bewaffnet, kämpft sich Ens durch das Wirrwarr aus Ästen und Zweigen. "Höhenangst wäre für den Job schlecht. Um manche Äste zu erreichen, muss ich mich auch mal weiter herauslehnen", sagt Ens. Der Boden ruckelt. Ens fährt weiter Richtung Baumspitze.

Quelle: RP