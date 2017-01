Remscheid: Neueröffnung bei Bliß-Automobile

Kfz-Meister Thomas Bliß hat seine Werkstatt samt Dekra-Prüfung an der Neuenkamper Straße. Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein paar Luftballons hängen an der Tür, am Tor steht "Neueröffnung!" und im Inneren der Werkstatt an der Neuenkamper Straße 38 kann man gutgelauntes Stimmengewirr hören: Thomas Bliß, seines Zeichens Kfz-Meister seit über 30 Jahren und stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Remscheid, hat zur Eröffnung seiner neuen Werkstatt eingeladen. Zahlreiche Freunde und Kunden des Meisters sind vorbeigekommen, es gibt Kaffee, kalte Getränke und Snacks zum Essen.

Im Inneren der Räumlichkeiten des ehemaligen Mercedes-Händlers und Reifengeschäfts ist ein neues Büro entstanden, im vorderen Bereich werden noch der Lichteinstellplatz und der Bremsenprüfpunkt installiert. Schließlich wird Bliß-Automobile künftig auch ein Dekra-Stützpunkt sein, an dem Autobesitzer die Hauptuntersuchung durchführen lassen können: "Wir beginnen mit zwei Tagen in der Woche, das ist aber steigerbar bis hin zu täglichen Terminen. Die Aufteilung in den Geschäftsräumen ist gut so: Denn auf diese Weise ist der Dekra-Bereich vom Werkstatt-Bereich deutlich getrennt", betont Bliß, der über 30 Jahre im Remscheider Südbezirk selbstständig tätig war, ehe er nun an der Neuenkamper Straße eingezogen ist.

Der Fokus bei Bliß Automobile werde auf den Reparaturen liegen, sagt der Kfz-Meister: "Dabei übernehmen wir Reparaturen aller Art, wir sind in der Lage sowohl Neuwagen als auch Oldtimer zu reparieren." Auf letztere Kraftfahrzeuge möchte Bliß indes einen besonderen Schwerpunkt legen, schließlich sind die alten Schätzchen auch sein ganz persönliches Hobby. Was auch deutlich wird, wenn man sich den himmelblau lackierten Porsche Jahrgang 1982 ansieht, der am Eröffnungstag mitten in der Werkstatt steht. "Das Auto kenne ich noch als Neuwagen", sagt Bliß lachend, auch wenn dieses spezielle Modell erst vor sechs Jahren in seinen Besitz übergegangen ist. Ein weiteres Hobby - und damit auch Schwerpunkt im Arbeitsalltag - sind Offroad-Fahrzeuge.

Derzeit ist Bliß noch alleine in seiner Werkstatt, in der er am Montag die Arbeit aufgenommen hat: "In der nicht zu fernen Zukunft möchte ich aber schon Verstärkung in der Werkstatt haben", sagt der Chef, der gerne Bewerbungen von kompetenten Kfz-Mechanikern entgegennehmen wird. Ansonsten steht ihm seine Frau Silke im Moment noch zur Seite: "Sie wird mir bei den Büroarbeiten helfen", bestätigt Bliß, dem der Standort für seinen neuen Kfz-Betrieb als sehr günstig erscheint: "Die Neuenkamper Straße ist die wohl meistbefahrene Straße in Remscheid, daher denke ich, dass es durchaus sinnvoll ist, hier eine Auto-Werkstatt zu eröffnen", sagt Bliß, der Wert darauf legt, sowohl in der digitalen Fehlerauswertung auf dem neuesten Stand zu sein, als auch noch, ganz analog, mit dem Schraubenschlüssel umgehen zu können: "Beides ist wichtig, schließlich gibt es genug Leute, die noch eher ältere Autos haben - und die sind natürlich auch oft reparaturbedürftig. Ganz davon abgesehen, dass der Oldtimer-Bereich eine Nische ist, die ich mit meiner langjährigen Erfahrung besetzen möchte."

Neben den Reparaturen und der HU/AU-Abnahme gehören die Klimawartung und -reparatur, der Reifen-Service sowie die Reifeneinlagerung, Achsvermessungen, der Wohnmobil-Ausbau und der Oldtimer-Verkauf zum Leistungsspektrum von Bliß-Automobile.

Bliß Automobile, Neuenkamper Straße 38, 42855 Remscheid, Telefon 02191/8901400. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Quelle: RP