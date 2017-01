Remscheid: Neujahrs-Baby kommt am Nachmittag

Mädchen Anue erblickte um 16.49 Uhr bei Sana das Licht der Welt. 1386 Geburten gab es in 2016 in Remscheid. Von Lara Hunt

Das Remscheider Neujahrsbaby ließ sich Zeit. Um 23.30 Uhr war an Silvester vorerst Schluss mit dem Babyboom, den das Sana-Krankenhaus erlebte. Das letzte Baby des Jahres 2016 erblickte das Licht der Welt - und die Mitarbeiter der Geburtsklinik konnten entspannt den Beginn des neuen Jahres genießen.

Erst gestern am späten Nachmittag war es dann soweit: Das Neujahrsbaby - ein Mädchen - erblickte um 16.49 Uhr das Licht der Welt. Anue heißt das Neugeborene - übersetzt bedeutet das Segen. Mutter Inrane Xheladini ist wohlauf - und Vater Driton und der anderthalb Jahre alte Bruder Alba freuen sich über den Familienzuwachs. Dass sich Baby Anue so viel Zeit ließ, verwunderte, schließlich gab es im Sana 2016 beachtliche Geburtenzahlen. "Wir waren sehr stolz, dass wir die 1000er-Marke geknackt haben", berichtet Beyer-Pflüger.

Und die Geburten stiegen weiter. Insgesamt erblickten 1386 Babys im Jahr 2016 das Licht der Welt im Sana-Klinikum. "Das ist ein gewaltiger Zuwachs", sagt auch Dr. Thomas Büsser, leitender Oberarzt und verantwortlich für die Geburtshilfe im Krankenhaus. Das lässt sich in Zahlen zeigen: 2015 kamen im Sana 1003 Babys zur Welt.

Dass die Geburten in diesem Jahr weiterhin so stark ansteigen werden wie im Jahr 2016, ist aber eher unwahrscheinlich. "Ein Zuwachs von über 30 Prozent in jedem Jahr wäre ja kaum möglich, wo die Geburtenrate nur um vier bis sechs Prozent steigt", sagt Büsser. Er ist zufrieden, wenn die Zahlen stabil bleiben. Der gute Ruf der Geburtenstation am Remscheider Sana-Klinikum habe sich mittlerweile herumgesprochen.

