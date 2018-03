Remscheid: Notarzt-Börse fährt mit Feuerwehr

Die Stadt Remscheid hat den Vertrag mit der bundesweit agierenden Notarztbörse verlängert. Sie stellt sicher, dass auf den beiden Notarzteinsatzfahrzeugen der Remscheider Feuerwehr immer ein Notarzt mitfährt. Die Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren habe sich bewährt, sagte Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan unserer Zeitung. Von Henning Röser

Die Ärzte sind für jeweils 24 Stunden auf der Feuerwache Auf dem Knapp oder am zweiten Standort beim DRK an der Alleestraße untergebracht und rücken von dort zu den Einsätzen mit aus. Auf im Schnitt acht Einsätze bringt es pro Tag ein Mediziner.

Jeweils um 7.30 Uhr beginnt der Dienst. "Dann ist der jeweilige Notarzt für 24 Stunden Teil der Remscheider Feuerwehr", sagt Eul-Jordan. Ungefähr 50 Ärzte sind im Pool der Börse für Remscheid. Sie werden nach bestimmten Kriterien ausgesucht, dazu zählt unter anderem auch die Nähe zum Einsatzort. Unter den Notärzten sind auch diesmal wieder Ärzte des Sana-Klinikums an der Burger Straße.

Das System der fest auf der Wache untergebrachten Notärzte hat die frühere Praxis ersetzt, bei der sich der diensthabende Notarzt und die Retter der Feuerwehr zum Teil erst am Einsatzort begegneten.

Die Verlängerung der bisherigen Zusammenarbeit wollen die drei Beteiligten nutzen, um die Qualität der notärztlichen Versorgung "stetig zu steigern", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. So fand am vergangenen Freitag ein Fortbildungstag für Notärzte bei der Remscheider Feuerwehr statt.

Grundsätzlich könne jeder Notarzt "auf den Einsatzwagen springen und mitfahren", sagt Eul-Jordan. Aber die Technik und die Verfahren entwickelten sich ständig weiter. Darum seien regelmäßige Fortbildungen wichtig.

Dr. Andre Kröncke, Inhaber der Notarzt-Börse, sieht in der guten Zusammenarbeit mit dem Sana einen Erfolgsfaktor des Remscheider Systems. Das zeige sich etwa bei der reibungslosen Übergabe von Patienten aus dem Rettungsdienst an das Klinikum.

Quelle: RP