Fehlt noch eine Zutat für den Weihnachtsbraten? Kein Problem. Wir haben die wichtigsten Öffnungszeiten für Weihnachten und Silvester auf einen Blick.

Die Filialen der Supermarktkette Real haben in Remscheid an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet, an Silvester von 7 bis 16 Uhr. Die Öffnungszeiten von Kaufland variieren an Silvester je nach Standort, an Heiligabend können Sie dort bis 14 Uhr einkaufen. Die Öffnungszeiten von Aldi während der Feiertage: Heiligabend 8 bis 14 Uhr, Silvester 8 bis 16 Uhr.

Discounter Lidl öffnet Heiligabend von 7 bis 14 Uhr, an Silvester von 7 bis 16 Uhr. Die Parfümerie Douglas öffnet etwas später; Heiligabend und Silvester von 9.30 bis 14 Uhr. Alle Edeka-Märkte informieren ihre Kunden mit Aushängen über die Öffnungszeiten, da diese von Geschäft zu Geschäft variieren können.

Die Netto-Filialen in NRW haben am 24. Dezember bis 14 Uhr und an Silvester bis 16 Uhr geöffnet. Filialen der Supermarkt-Kette Rewe sind Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet; auch Kaiser's hat von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Quelle: RP