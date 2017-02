Remscheid: "Onkel Fisch" glauben an Europa

Das Kölner Comedy-Duo, aufmerksamen Radiohörern aus mehreren Rundfunksendern bekannt, beehrte die Lenneper Klosterkirche - ein kurzweiliges, unterhaltsames, witziges und zum Nachdenken anregendes Gastspiel. Von Cristina Segovia-Buendía

"Mit Europa ist man weniger allein", lautet die Meinung von "Onkel Fisch". In einem rasanten Tempo ließ sich das vor allem aus dem Radio bekannte Comedian-Duo fast zwei Stunden über Europa, die Union und ihre Politiker sowie über die augenscheinlichen TV-Experten in Politshows ("Hart aber fairpeilt") aus, die den Bürgern in vermeintlichen Analysen die Welt erklären wollen.

Adrian Engels und Markus Riedinger kramten sprichwörtlich die Schmutzwäsche des europäischen Wäschekorbs aus und pointierten geschickt, in szenischen Darstellungen, musikalischen Beiträgen und im Dialog miteinander - all das, was ihrer Meinung nach in unserer globalisierten Gesellschaft schiefläuft. Hohe Gewinne und millionenschwere Auszahlungen von Unternehmen und Managern auf Kosten der Ärmsten der Armen in irgendwelchen produzierenden Schwellenländern (Egoismus, Macht- und Geldgier). Zahlreiche fragwürdige EU-Verordnungen, die wohl mehr dem Zeitvertreib dienen als einer Verbesserung und ein dafür hergerichteter, gewaltiger Verwaltungsapparat.

"Rund 40.000 Beamten haben wir für die EU in Brüssel. Im Diplomatenviertel stapeln sie sich dort in die Höhe", karikierte Adrian Engel, relativierte seine Aussage aber auch gleich wieder, indem er Hamburgs Verwaltungsapparat zum Vergleich herbeizog: "Für Hamburg allein sind 60.000 Mitarbeiter in der Verwaltung tätig".

Schnell wurde deutlich wohin die Reise mit dem Action-Kabarett-Duo hingehen würde: Natürlich gebe es viel an der Europäischen Union auszusetzen. Viele Themen würden in Brüssel wie in einer Psychotherapie-Gruppe besprochen, ohne klare Strategie. Aber wären wir ohne die Union, wie es die Rechtspopulisten fordern, wirklich besser dran ? "Wir glauben an Europa und finden sie wichtig", fasste schließlich Riedinger zusammen: "Die EU ist eine Idee, an der man immer arbeiten muss, und die Toleranz, Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit fordert. Es funktioniert nur, wenn man, wie in jedem Ortsverein, auch mitmacht."

Ein sehr empfehlenswertes Programm, das die beiden facettenreichen Ausnahmekünstler zusammengeschustert haben: Humorvoll und unterhaltsam, hervorragend aufgearbeitet und großartig inszeniert, vielseitig durchleuchtet, anspruchsvoll, zackig und mit Tiefgang. Rasantes, musikalisch und actionreiches Kabarett vom Feinsten.

Quelle: RP