Remscheid: Parkärger - noch keine Lösung in Neuenhof

Stadt: Es fehlen Grundstücke / Gespräche mit Gewag

Weil öffentliche Grundstücke fehlen, sieht die Stadt zurzeit keine Möglichkeit, die angespannte Parksituation im Bereich zwischen Baisieper und Lenneper Straße, sowie Breslauer Straße, Mixsiepen und Neuenhof zu entzerren. Eine Anfrage an die Verwaltung hatte vor fünf Monaten die Fraktionen von CDU und SPD in der Bezirksvertretung Süd gestellt. Über die Fortschritte berichtete Dietmar Klee vom Fachdienst Recht und Datenschutz in der Bezirksvertretung Süd: Die Arbeiten an einem neuen Parkraumkonzept seien zwar noch nicht abgeschlossen, "Gespräche mit der Gewag über Grundstücke, die sie eventuell zur Verfügung stellen könnten, laufen noch.

Wir haben keine große Hoffnung, die Parksituation kurzfristig entzerren zu können." Die Mitglieder forderten Vorschläge und betonten, beim neuen Konzept nicht nur auf den Neuenhof zu achten. "Die anderen Straßen in diesem Bereich sind genauso wichtig", sagte Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD). Die Parkprobleme dürften nicht verlagert werden. Rita Jungensblut-Wagner (SPD) erinnerte nochmals an die Aussagen von Gewag-Chef Hans-Jürgen Behrendt und seine Überlegungen über den Bau eines Parkhauses.

"Wir sollten die Gewag hier nicht aus ihrer Verantwortung entlassen."

(seg)